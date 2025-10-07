Αλλαγές στη νομοθεσία που ρυθμίζει τις διαδηλώσεις πρόκειται να ετοιμάσουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Επίτροπος Νομοθεσίας και η Νομική Υπηρεσία. Αυτό αποφασίστηκε σε χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, η οποία διεξήχθη σε τεταμένο κλίμα, και κατά την οποία εξετάστηκε «η προστασία του δικαιώματος του συνέρχεσθαι ειρηνικώς».

Αφορμή της συζήτησης αποτέλεσε το πρόσφατο χαστούκι του ΟΑΣΕ σε σχέση με τον «Νόμο περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων του 2025», υπό το φόντο και των πρόσφατων επεισοδίων που σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών στην διαμαρτυρία για την αναχαίτιση του στολίσκου για τη Γάζα, έξω από υπουργείο Εξωτερικών και Προεδρικό.

Όπως διεφάνη από τη συζήτηση, ο ΟΑΣΕ κλήθηκε να τοποθετηθεί επί του τρισέλιδου νέου νομοθετήματος και απάντησε με εισηγήσεις 36 σελίδων. Σε αυτές, μεταξύ άλλων εκφράζονται ανησυχίες για το κατά πόσο περιορίζονται θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Κύπρου. Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε πως είναι ανοιχτός σε διάλογο και στο να γίνουν αλλαγές όπου χρειάζεται. Επιπλέον η Επίτροπος Νομοθεσίας, Λουΐζα Ζαννέτου, εξέφρασε προβληματισμό για 10 με 15 σημεία στη νομοθεσία στη βάση και τον όσων επισημαίνει ο ΟΑΣΕ.

Χαρτσιώτης: Ο ΟΑΣΕ συμφωνεί με την φιλοσοφία του νόμου

Διερωτώμαι αν έχουν αντιληφθεί τη φιλοσοφία του νόμου, είπε λαμβάνοντας τον λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης. «Δεν υπάρχει πουθενά στον νόμο το ρήμα απαγορεύεται. Πού υπάρχει ο τρομονόμος; Ο χουντικός χαρακτήρας; Η φίμωση;», είπε.

«Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από τον διοργανωτή. Έχει το δικαίωμα να ενημερώσει τις Αρχές. Την ίδια ώρα οι Αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν. Να μου βρουν πού υπάρχει η ρητή υποχρέωση; Ο προαιρετικός χαρακτήρας είναι πασιφανής. Δεν τίθεται θέμα καμίας απαγόρευσης συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο κ. Χαρτσιώτης.

Η Αστυνομία, είπε, έχει την υποχρέωση να συστήσει αλλαγές ως προς την κατεύθυνση και τον χώρο, σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο και χρήσιμο.

Όσον αφορά στην γνωμάτευση του ΟΑΣΕ, υπογράμμισε, το Υπουργείο διευκρινίζει πως αρκετές πρόνοιες είναι ενσωματωμένες στη νομοθεσία και στην έννομη τάξη της Κύπρου. «Υπάρχουν ανακρίβειες στις συστάσεις του ΟΑΣΕ. Για παράδειγμα στην σελίδα 11 δίνεται όπου αναφέρεται η δυνατότητα στην Αστυνομία για ακύρωση διαμαρτυρίας. Αυτό δεν ισχύει. Στη σελίδα 16, γίνεται αναφορά στη σύλληψη διαδηλωτή, πράγμα που δεν ισχύει! Δεν θα βρείτε στο νόμο τέτοια πρόνοια».

Ωστόσο, είπε, υπάρχουν σημεία που θα τα λάβει υπόψη το Υπουργείο για τυχόν τροποποίηση. Όπως, στη σελίδα 23 για τον χρόνο που θα ειδοποιεί ο διοργανωτής τις Αρχές. Ή στη σελίδα 27 για το άρθρο 9, ότι μεμονωμένες πράξεις βίας δεν σημαίνει ότι καθιστούν μη ειρηνική ολόκληρη την εκδήλωση.

«Δεν αλλοιώνει πουθενά ο ΟΑΣΕ τη φιλοσοφία της νομοθεσίας. Αντιθέτως την ενισχύει. Θα προχωρήσουμε στις βελτιώσεις που χρειάζεται και είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο», είπε. Σεβόμαστε τις εισηγήσεις διεθνών οργανισμών και προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις.

Πάντως, αναρωτήθηκε πότε άλλοτε εντός δύο μηνών ζητούσε κόμμα την κατάργηση νόμου που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής; «Ποια η λογική της κατάργησης;», διερωτήθηκε.

Η Επίτροπος Νομοθεσίας, Λουΐζα Ζαννέτου, ανέφερε πως η ίδια μελέτησε την έκθεση του ΟΑΣΕ διαπιστώνει πως υπάρχουν 10 με 15 σημεία που μπορούν να διορθωθούν και έθεσε τον εαυτό της στη διάθεση του Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Διαψεύδει η Αστυνομία για τα επεισόδια

Πρώτη φορά τα μέλη της Αστυνομία έχουν κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να ενεργούν σε διαδηλώσεις, ανέφερε ο υπαρχηγός της Αστυνομίας, Πανίκος Σταύρου.

Απευθυνόμενος στον κ. Κουκουμά, είπε πως δεν προσπάθησαν να διαλύσουν τη διαμαρτυρία του περασμένου Σαββάτου. «Τα μέλη μας προσπάθησαν να μεταφέρουν τους πολίτες στο πεζοδρόμιο. Όταν δεν υπήρξε συμμόρφωση τους ώθησαν με την ανάλογη βία στο πεζοδρόμιο. Δεν έγινε προσπάθεια να διαλύσουν τη διαμαρτυρία», είπε.

Θετικές σε τυχόν τροποποιήσεις οι συντεχνίες της

Ως προστασία των αστυνομικών και ως ρύθμιση των διαδηλώσεων παρουσίασαν οι συντεχνίες της Αστυνομίας τη νέα νομοθεσία. Ωστόσο, οι συντεχνίες είναι θετικές σε τυχόν τροποποιήσεις της νομοθεσίας, στη βάση και των εισηγήσεων του ΟΑΣΕ.

Ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκος Λοϊζίδης, ανέφερε πως ορθώς και ζητήθηκε η γνωμάτευση από τον ΟΑΣΕ.

Ωστόσο, διαφώνησε με ορισμένα σημεία της επείγουσας γνωμάτευσης, η οποία εστιάζει μόνο στο νόμο και όχι σε ολόκληρο το Σύνταγμα. Ως μια παράβλεψη, είπε, στον ΟΑΣΕ δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ) για τις καταγγελίες πολίτων. «Με στεναχωράει το γεγονός ότι έφυγε ο Υπουργός και Υπαρχηγός. Υπήρχε κενό και αυτό διεφάνη μετά τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί στη Λεμεσό ή της διαδήλωσης στο Κολόσσι που είχε γίνει χρήση του Αίαντα», υπογράμμισε. «Πιάναμε τον ποινικό κώδικα για να δράσουμε στις διαδηλώσεις. Δεν είχαμε μια διαδικασία και επιτέλους έχουμε νόμο», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε πως υπάρχει εγκύκλιος η οποία εκδόθηκε μετά την ψήφιση της νομοθεσίας. «Είμαστε οι πρώτοι που σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μας βρίσκει αντίθετους να καταργηθεί η νομοθεσία. Αν υπάρχει η ανάγκη, να γίνουν τροποποιήσεις. Καλούμε βουλευτές και φορείς, να σεβαστούν και τα δικαιώματα των Αστυνομικών», είπε.