Το Τμήμα Τελωνείων ανακοίνωσε την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας καπνικών προϊόντων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά τον εντοπισμό 48χρονης Τουρκοκύπριας επιβάτιδας, η οποία επιχειρούσε να ταξιδέψει προς το Ηνωμένο Βασίλειο με 65 κούτες τσιγάρων που δεν έφεραν την απαιτούμενη σήμανση και χαρακτηριστικά ιχνηλασιμότητας.

Η γυναίκα συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, καθώς έγινε αποδεκτή πρότασή της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων.