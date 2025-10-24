Ως αιφνίδιος και αφύσικος εξετάζεται από τις Αρχές ο θάνατος της 21χρονης Δημητριάνας Σιαμπάνη από τη Δερύνεια. Πέρα από την αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας, χθες η οικογένεια της κοπέλας προχώρησε σε καταγγελία για ιατρική αμέλεια.

Όπως αναφέρθηκε στην ιστοσελίδα μας, η 21χρονη κοπέλα νοσηλευόταν από τις αρχές Οκτωβρίου, αρχικά στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Στις 22/10/25 η κοπέλα απεβίωσε ξαφνικά.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή επί της σορού της, όπου και λήφθηκαν δείγματα για επιστημονικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.