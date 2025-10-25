Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στο Εθνικό Δασικό Πάρκο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 17:55 εντός του Πάρκου στην Αγλαντζιά, πλησίον του αναψυκτηρίου.

Η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών ήταν άμεση, αλλά πολίτες που έτυχε να περνούν από το σημείο της πυρκαγιάς την κατέσβησαν αμέσως, προτού προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 3 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Η αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς οφείλεται σε ρίψη κροτίδας.

Το Τμήμα Δασών εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στους πολίτες που συνέδραμαν στην άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.

κυπε