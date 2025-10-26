Το Troodos Observatory ανακοίνωσε ότι το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τη φύση του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 3I/ATLAS εντοπίστηκε την 1η Ιουλίου 2025 από το ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), το σύστημα ρομποτικών τηλεσκοπίων που χρηματοδοτείται από τη NASA και αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Το σύστημα κατέγραψε την ασυνήθιστη τροχιά και τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου.

Πρόκειται για το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που έχει καταγραφεί να εισέρχεται στο ηλιακό μας σύστημα, μετά τα ‘Oumuamua και 2I/Borisov.

Όπως αναφέρεται, η τροχιά του υποδηλώνει προέλευση εκτός του ηλιακού μας συστήματος, διαφορετική από αυτήν τυπικών κομητών ή αστεροειδών, ενώ οι αρχικές παρατηρήσεις αποκαλύπτουν ενώσεις, όπως ίχνη οργανικών μορίων ή ασυνήθιστων μετάλλων, που δεν ταιριάζουν πλήρως με γνωστούς κομήτες. Το αντικείμενο παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις στην τροχιά του, που δεν εξηγούνται πλήρως από τη βαρύτητα ή την εκπομπή αερίων.

“Είναι πιθανό ο 3I/ATLAS να είναι φυσικό αντικείμενο, όπως ένας κομήτης με μοναδική χημική σύσταση, αλλά η εναλλακτική θεωρία περί τεχνητής προέλευσης – πιθανώς ένα εξωγήινο αντικείμενο ή τεχνολογικό απομεινάρι – έχει πυροδοτήσει έντονο επιστημονικό διάλογο”, σημειώνεται.

Οπως αναφέρει το Troodos Observatory, τηλεσκόπια σε περιοχές όπως η Χαβάη, η Χιλή και η Νότια Αφρική, συμπεριλαμβανομένων των Lowell Observatory και Canada–France–Hawaii Telescope, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν το αντικείμενο για δεδομένα υψηλής ανάλυσης.

Υπάρχουν, επίσης, προτάσεις για αποστολή διαστημικού σκάφους που θα προσεγγίσει τον 3I/ATLAS πριν απομακρυνθεί από το ηλιακό μας σύστημα, αν και αυτό εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα πόρων και την ταχύτητα του αντικειμένου.

Επιπρόσθετα, αναφέρει η ανακοίνωση, επιστήμονες από ιδρύματα όπως η NASA, η ESA, το Lowell Observatory και το Canada–France–Hawaii Telescope συνεργάζονται για να ερμηνεύσουν τα φασματικά δεδομένα και να διερευνήσουν πιθανές ενδείξεις βιολογικής ή τεχνολογικής προέλευσης.

“Αναμένουμε ότι μέχρι την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025, νέα δεδομένα από το περιήλιο θα αποκαλύψουν αν το 3I/ATLAS είναι αυτοτροφοδοτούμενο, επιβεβαιώνοντας πιθανώς την τεχνητή του φύση ή διευκρινίζοντας τη συμπεριφορά του ως κομήτη”, σημειώνει.

Ο 3I/ATLAS, προσθέτει, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανθρωπότητα να διευρύνει τις γνώσεις της για το σύμπαν.

“Είτε πρόκειται για έναν κομήτη με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά είτε για κάτι πιο πρωτοποριακό, η μελέτη του θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση του διαστήματος και του ρόλου μας σε αυτό. Καλούμε το κοινό να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να συμμετέχει στη συζήτηση για το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης“, καταλήγει η ανακοίνωση.

