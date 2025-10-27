Δεκτές γίνονται οι αιτήσεις για συμμετοχή για διεκδίκιση θέσης στις Στρατιωτικές Ακαδημίες των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το έντυπο της αίτησης και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά με το χέρι στο ΥΠΑΜ ή στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία μέχρι και τη Δευτέρα, 24.11.2025 και ώρα 13:00.

Η ανακοίνωση του ΥΠΑΜ

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για συμμετοχή σε προεπιλογική διαδικασία για διεκδίκηση θέσης στις Στρατιωτικές Ακαδημίες Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας των ΗΠΑ (United States Military Academy at West Point (USMA), The United States Naval Academy (USNA), United States Air Force Academy (USAFA).

Το έντυπο αίτησης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβάλλονται με το χέρι στο Υπουργείο Άμυνας ή στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία μέχρι και τη Δευτέρα, 24.11.2025 και ώρα 13:00. Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Λεπτομέρειες αναφορικά με τον χρόνο προσέλευσης των υποψηφίων σε κάθε εξέταση/δοκιμασία θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, με νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 1430.

Αναλυτικά διαβάστε ΕΔΩ