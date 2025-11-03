Σε 190 καταγγελίες για παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας προχώρησε το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών την περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν συνολικά σε €17.392, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινήθηκαν ποινικές διαδικασίες. Οι παραβάσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παράνομη επαγγελματική ή ερασιτεχνική αλιεία, κατοχή ή χρήση ψαροντούφεκου χωρίς άδεια, χρήση φωτεινών πηγών ή καταδυτικών συσκευών, καθώς και αλιευτικές δραστηριότητες μετά τη δύση του ηλίου.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που σχετίζονταν με τα μέσα ελέγχου, την εκφόρτωση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων, καθώς και δραστηριότητες σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και αλιευτικά καταφύγια. Το Τμήμα ανέφερε επίσης περιστατικά μη συνεργασίας με τις αρχές και παράνομη αλιεία σε υδατοφράκτες.

Το Τμήμα αναφέρει πως κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκαν 90 θαλάσσιες περιπολίες και 631 χερσαίες περιπολίες σε λιμενικούς χώρους και ακτές, εγκαταστάσεις διάθεσης και φύλαξης αλιευτικών προϊόντων, οδούς μεταφοράς αλιευτικών προϊόντων, καθώς και σε υδατοφράκτες.

Πιο λεπτομερώς, σύμφωνα με το ΤΑΘΕ, από τις θαλάσσιες περιπολίες διενεργήθηκαν 603 επιθεωρήσεις, ενώ από τις χερσαίες περιπολίες 1.349 επιθεωρήσεις, εκ των οποίων 518 σε υδατοφράκτες και 479 σε λιμενικούς χώρους, ακτές και συναφείς εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος για την ανάπτυξη μέσων για τον έλεγχο της αλιείας (JDP 2025), πραγματοποιήθηκαν 36 θαλάσσιες περιπολίες, κατά τις οποίες διενεργήθηκαν 20 επιθεωρήσεις και 106 έλεγχοι εν πλω.

Το ΤΑΘΕ τονίζει ότι οι έλεγχοι εντατικοποιούνται διαρκώς τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, με τη συνδρομή της αναβαθμισμένης περί Αλιείας νομοθεσίας, η οποία προβλέπει αυστηρότερες ποινές και υψηλότερα πρόστιμα κατόπιν των σχετικών τροποποιήσεων το 2024.

Σημειώνεται ότι οι τροποποιήσεις της περί Αλιείας Νομοθεσίας το 2024, με τις οποίες αυξήθηκε το ανώτατο ποσό χρηματικής ποινής, ενισχύουν σημαντικά το θεσμικό πλαίσιο και αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο για την αποτροπή παραβάσεων.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, πρόσωπο που παραβαίνει Κανονισμούς του άρθρου 6 του περί Αλιείας Νόμου (εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν ρύπανση υδάτων) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΚΥΠΕ