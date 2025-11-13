Στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην Πάφο έμεινε ένας εξεταστής, ο οποίος δύναται να εξετάζει σε όλες τις κατηγορίες οδηγών που ανέρχονται περίπου στις 3.000, κάτι το οποίο εξηγεί και τις αντιδράσεις που προκαλούνται κατά καιρούς από αιτητές απόκτησης άδειας.

Συνολικά κάθε χρόνο διενεργούνται περίπου 25.000 εξετάσεις ενώ ακυρώνονται άλλες περίπου 2.200 εξετάσεις.

Η κατάσταση σε όλες τις επαρχίες έχει ως ακολούθως:

Στην Επαρχία Λευκωσίας υπηρετούν τέσσερις εξεταστές (όλοι εκ των οποίων διαθέτουν εξουσιοδότηση για τη διενέργεια εξετάσεων σε όλες τις κατηγορίες).

Στην Επαρχία Λεμεσού υπηρετούν πέντε εξεταστές, εκ των οποίων δύο είναι εξουσιοδοτημένοι για όλες τις κατηγορίες, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι εξουσιοδοτημένοι μόνο στην κατηγορία αυτοκινήτου.

Στην Επαρχία Λάρνακας υπηρετούν τρεις εξεταστές, εκ των οποίων ο ένας είναι εξουσιοδοτημένος για όλες τις κατηγορίες, ενώ οι δύο δύνανται να εξετάζουν στην κατηγορία αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας.

Στην Επαρχία Αμμοχώστου απασχολούνται τρία άτομα, τα οποία εκτελούν καθήκοντα τόσο εξεταστών όσο και επιθεωρητών. Από αυτούς, οι δυο είναι εξουσιοδοτημένοι για όλες τις κατηγορίες, ενώ ο τρίτος περιορίζεται στην κατηγορία ΒΒ.

Στην Επαρχία Πάφου υπηρετεί ένας (1) εξεταστής, ο οποίος δύναται να εξετάζει σε όλες τις κατηγορίες.

Οι πιο πάνω αναφορές προέρχονται από τον υπουργό Μεταφορών κ. Αλέξη Βαφεάδη, ο οποίος παρέθεσε τα στοιχεία απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Πάφου του ΑΚΕΛ κ. Βαλεντίνου Φακοντή.

Ο υπουργός επισημαίνει, ότι σε υπερωριακό χρόνο για κάλυψη των μεγάλων αναγκών, συμμετέχουν στις εξετάσεις και οι επιθεωρητές ή/και ο συντονιστής των επαρχιακών γραφείων (πλην της Επαρχίας Λεμεσού).

Όσον αφορά τις εξετάσεις που διενεργούνται κάθε χρόνο, στη Λευκωσία πραγματοποιούνται περίπου 9.656 εξετάσεις, στη Δερύνεια 1.969, στην Πάφο 2.875, στη Λεμεσό 7.320 και, στη Λάρναkα 3.676.

Εξάλλου, το έτος 2024 ακυρώθηκαν 782 εξετάσεις οδήγησης στη Λευκωσία, 179 στη Δερύνεια, 381 στην Πάφο, 591 στη Λεμεσό και 351 στη Λάρνακα.