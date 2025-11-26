Ένα ακόμα γαστρονομικό ταξίδι, φτάνει στην κορύφωσή του: Τη βράβευση των καλύτερων εστιατορίων της Κύπρου, μέσα από μια λαμπερή τελετή και ένα dîner de gala που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου.

Ο σημαντικότερος γαστρονομικός θεσμός, τα βραβεία «Χρυσοί Σκούφοι Κύπρου», έρχονται για πέμπτη χρονιά στο νησί μας από το αθηνόραμα και τον Φιλελεύθερο, για να ξεχωρίσουν και να επιβραβεύσουν με την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους, τα καλύτερα εστιατόρια του νησιού. Η γευσιγνωστική επιτροπή των Χρυσών Σκούφων, η οποία είναι στελεχωμένη με επαγγελματίες γευσιγνώστες και έμπειρους, τεχνικά καταρτισμένους κριτικούς εστιατορίων, είχαν ξεκινήσει από την άνοιξη το γαστρονομικό τους σαφάρι στην Κύπρο, μια διαδικασία που κράτησε μέχρι και το φθινόπωρο και που τους οδήγησε από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, δοκιμάζοντας, βαθμολογώντας και αξιολογώντας με τις αυστηρές προδιαγραφές και τα διεθνή κριτήρια της ομάδας των Χρυσών Σκούφων, τα εστιατόρια της Κύπρου, με στόχο τη βράβευση των καλύτερων του 2025.

Εμείς σας βάζουμε στο κλίμα της λαμπερής βραδιάς, συγκεντρώνοντας όσες πιο πολλές πληροφορίες για αυτά που θα συμβούν απόψε το βράδυ.

1. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Four Seasons, στη Λεμεσό, στις 18:30.

2. Φέτος, αναμένονται πολλές εκπλήξεις στις βραβεύσεις, καθώς νέα, αλλά και πιο διαχρονικά εστιατόρια θα λάβουν για πρώτη φορά την τιμητική διάκριση, τόσο με την ανώτατη διάκριση του «Χρυσού Σκούφου», όσο και στις κατηγορίες «Top Notch» και «Κυπριακής Κουζίνας». Βραβεύσεις που θα αποδείξουν το ανεβασμένο επίπεδο της γαστρονομίας της Κύπρου, αναδεικνύοντας παράλληλα τους σεφ που έκαναν φέτος τη διαφορά, συμβάλλοντας με τη δημιουργικότητα και το ταλέντο τους στην αναβάθμιση της κυπριακής εστίασης.

3. Πρόσκληση για τη λαμπερή τελετή έλαβαν προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, των τεχνών και των γραμμάτων, των επιχειρήσεων, των μέσων ενημέρωσης και, φυσικά, οι σεφ και ιδιοκτήτες των εστιατορίων που θα ανέβουν στη σκηνή για να παραλάβουν το βραβείο τους.

4. Το επιστέγασμα της βραδιάς θα είναι ένα υψηλού επιπέδου dîner de gala με την υπογραφή του κορυφαίου Έλληνα σεφ, Αστέριου Κουστούδη, συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση των Χρυσών Σκούφων που θέλει καταξιωμένους σεφ, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να δημιουργούν και να μαγειρεύουν οι ίδιοι το υψηλής γαστρονομίας μενού της τελετής απονομής.

Ο Αστέριος Κουστούδης.

5. Ο executive chef των εμβληματικών αθηναϊκών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρεταννία και King George, επιχειρεί μια συναρπαστική βουτιά στο παρελθόν για να αντλήσει έμπνευση για το παρόν και το μέλλον. Με motto του «το φαγητό είναι ιστορία και μνήμη», επιλέγει χαρακτηριστικά πιάτα που έχουν αφήσει εποχή, τα επαναφέρει με μαεστρία στο σήμερα και δημιουργεί ένα fine dining μενού που αποδίδει τιμές στη γαστρονομία των τελευταίων 50 ετών, γεμάτο εκπλήξεις, ανατροπές και συναίσθημα.

6. Ο σεφ με την υποστήριξη του executive chef του Four Seasons, Παναγιώτη Χαραλάμπους, και της πολυμελούς μπριγάδας του, πραγματοποίησαν τις τελικές δοκιμές για το μενού στο ξενοδοχείο τον Οκτώβρη. Παρόντες στη γευσιγνωσία ήταν η δημιουργός και επικεφαλής του θεσμού των Χρυσών Σκούφων, Άννη Ηλιοπούλου και γευσιγνώστες του αθηνοράματος, οι οποίοι συνέβαλαν ώστε τα πιάτα να φτάσουν τόσο γευστικά όσο και αισθητικά στην τελική τους μορφή.

Ο executive chef του Four Seasons, Παναγιώτης Χαραλάμπους.

7. Ξεκινώντας από το σήμερα, τη δεκαετία 2020, που τα κοινωνικά δίκτυα ορίζουν την εικόνα των πιάτων που σερβίρει ένα εστιατόριο, και φτάνοντας μέχρι και τη δεκαετία 1970, ο σεφ θα αποτυπώσει μέσα από μια γευστική αλληλουχία την κάθε εποχή στη γαστρονομία, για να καταλήξει στην κλασική κουζίνα, φανερώνοντας τη «νέα γοητεία της». Όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση, «Το κλασικό δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά τόσο επίκαιρο στον παγκόσμιο χάρτη του fine dining. Στα χέρια των καλύτερων σεφ της εποχής μας αναδεικνύεται σε κορυφαία τάση και αποκτά νέα πνοή που προβάλλει τη διαχρονική του αίγλη με σύγχρονο τρόπο».

8. Ανάμεσα στα πιάτα που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι η γεμιστή φραγκόκοτα που καθόρισε τη δεκαετία 1980, η οποία θα παρουσιαστεί με φουαγκρά, ντιξέλ μανιταριών, βουτυράτο πουρέ πατάτας και σάλτσα κρασιού με πραλίνα φουντούκι.

9. Masters of Ceremony της φετινής τελετής απονομής των βραβείων θα είναι η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός Μαρίνα Φιλιππίδου και ο ηθοποιός και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Φυλακτού.

10. Η art de la table έχει ως centerpiece μία δημιουργία εμπνευσμένη από τα 5 χρόνια που γιορτάζει φέτος η διοργάνωση των Χρυσών Σκούφων στην Κύπρο και θα είναι το ίδιο εντυπωσιακή όπως τις προηγούμενες χρονιές.

11. Απονεμητές των βραβείων στους νικητές θα είναι σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής, των επιχειρήσεων και του πολιτισμού.

