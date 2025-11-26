Σε πλήρη εξέλιξη είναι τα έργα επέκτασης του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου, τα οποία διεξάγονται παράλληλα με τις αντίστοιχες εργασίες που εκτελούνται για τον ίδιο σκοπό και στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Στην Πάφο οι εργασίες επεκτείνονται πλέον, πέραν των κτηριολογικών αλλαγών, και στο θέμα της δημιουργίας νέων παρακάμψεων ταχείας εξόδου αεροσκαφών από τον διάδρομο, γεγονός που θα αναβαθμίσει σε τεράστιο βαθμό και τις δυνατότητες της μονάδας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα αεροσκάφη.

Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της Β’ Φάσης αφορούν στην αύξηση κατά περίπου 30% της χωρητικότητας του τερματικού του αεροδρομίου Πάφου βελτιώνοντας αισθητά την εμπειρία των επιβατών και την αποδοτικότητα των ελέγχων και των διαδικασιών, ενώ παράλληλα επεκτείνεται ο νότιος παράλληλος τροχόδρομος, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ευελιξία του αερολιμένα.

Στα πλαίσια των έργων η Hermes Airports εφαρμόζει ήδη από τις αρχές του μήνα και μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου νέες τμηματικές ρυθμίσεις στο δρόμο έξω από τις αφίξεις του αερολιμένα. Ειδικότερα, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών την εν λόγω περίοδο, μία λωρίδα του οδικού δικτύου μπροστά από το κτήριο του τερματικού σταθμού θα διατηρείται ανοιχτή ανά πάσα στιγμή ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ροή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Στο σημείο θα υπάρχει ειδική σήμανση που θα ανακατευθύνει την κυκλοφορία, ενώ κατά τις ώρες αιχμής θα υπάρχει επιτόπου προσωπικό προκειμένου να συνδράμει στην καλύτερη διευθέτηση της ροής των οχημάτων και την ασφάλεια των διερχομένων.

Η Hermes Airports ζητά προκαταβολικά την κατανόηση και τη συνεργασία του ταξιδιωτικού κοινού για την καλύτερη δυνατή διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.