Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει ότι σύμφωνα με πληροφόρηση που έχει λάβει η εταιρεία CIC Automasters, ο κατασκευαστής Vauxhall έχει προβεί στην ανάκληση λόγω ελαττωματικών αερόσακων οδηγού ΤΑΚΑΤΑ, για επιπλέον 7 οχήματα, με οδηγία από τον κατασκευαστή προς τους ιδιοκτήτες για άμεση ακινητοποίησή τους.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει προχωρήσει στην ανάκληση του πιστοποιητικού καταλληλόλητας των εν λόγω οχημάτων.

Σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ενόψει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, καλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων όπως επικοινωνήσουν με τον διανομέα του κατασκευαστή που στην Κύπρο είναι η εταιρεία CIC Automasters, για περαιτέρω οδηγίες.

κυπε