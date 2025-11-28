Επικαιροποιημένη μελέτη για το πεδίο εφαρμογής των όπλων ηλεκτρικής εκκένωσης, τα γνωστά taser, ετοιμάζει η Αστυνομία, μετά από οδηγίες που δόθηκαν από τον υπουργό Δικαιοσύνης, ώστε να διαμορφωθεί πλήρες και τεκμηριωμένο πλαίσιο για ενδεχόμενη επανεξέταση νομοθετικής ρύθμισης.

Προηγούμενη προσπάθεια για νομιμοποίηση των όπλων αυτών ως μέσο προστασίας των πολιτών και των αστυνομικών έπεσε στο κενό, αφού η Βουλή δεν περιέλαβε σε νομοθεσία που ψήφισε το 2019 και τα taser. Σχετικό ερώτημα είχε υποβληθεί πρόσφατα από τον βουλευτή ΔΗΣΥ Νίκο Γεωργίου για το κατά πόσον κατέχει η Αστυνομία τέτοια όπλα και αν χρειάζεται ειδική νομοθεσία. Απαντώντας στην ερώτηση ο υπουργός Μάριος Χαρτσιώτης αναφέρθηκε αρχικά στην προσπάθεια που έγινε το 2021 για εισαγωγή νομοθεσίας που να ρυθμίζει τα taser.

Όπως αναφέρει ο υπουργός, το εδάφιο (1), του άρθρου 25, του περί Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου του 2004 (Ν.113(Ι)/2004), απαγορεύει ρητά τη χρήση όπλων ηλεκτρικής εκκένωσης, ενώ το εδάφιο (2) προβλέπει ότι η παραβίαση αυτής της απαγόρευσης συνιστά ποινικό αδίκημα.

Συγκεκριμένα: 1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να εισάγει, κατασκευάζει, διαθέτει στην αγορά, αποκτά, μεταφέρει ή έχει στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχό του οποιοδήποτε αντικείμενο οποιασδήποτε περιγραφής κατασκευασμένο ή διασκευασμένο για ηλεκτρική ή άλλης μορφής εκκένωση ή εκτόξευση οποιοσδήποτε επιβλαβούς υγρού ή αερίου ή χημικής ουσίας ή άλλου υλικού ή ενέργειας ή οποιαδήποτε πυρομαχικά τα οποία περιέχουν ή είναι διασκευασμένα ώστε να περιέχουν οποιοδήποτε επιβλαβές υγρό ή αέριο ή χημική ουσία ή άλλο υλικό.

2) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 3 χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.”

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, αναφέρει ο κ. Χαρτσιώτης, το 2019, πρότεινε τροποποίηση του άρθρου 3, του Νόμου 113(Ι)/2004, ώστε η απαγόρευση του άρθρου 25, να εξαιρεί την περίπτωση χρήσης των όπλων ηλεκτρικής εκκένωσης από μέλη της Αστυνομίας. Στην εισηγητική έκθεση αναφερόταν: Ακόμη, παρέχεται το δικαίωμα στην Αστυνομία να κατέχει όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης. Πρόκειται για όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στο εξωτερικό σε περιπτώσεις που πρέπει να διαλυθεί εκδήλωση όχλου, εφόσον κινδυνεύει η ασφάλεια προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι, η πρόταση για τροποποίηση, έγινε στη βάση μελέτης που πραγματοποιήθηκε από την Αστυνομία που στηρίζεται σε εμπειρίες άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., η οποία παρουσιάστηκε και στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής. Κατά την συζήτηση της διάταξης αυτής στην Επιτροπή Νομικών, υπήρξαν αντιδράσεις από βουλευτές με συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα να δηλώνει ότι εάν παραμείνει η διάταξη αυτή, τότε το νομοσχέδιο θα καταψηφιστεί. Το νομοσχέδιο εξετάστηκε από την Ολομέλεια στις 4.2.21.

Στο πρακτικό της Ολομέλειας, περιλαμβάνεται έκθεση της Κ.Ε. Νομικών, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Με τις προτεινόμενες εθνικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο επιδιώκονται κυρίως τα ακόλουθα: Παροχή δικαιώματος στα μέλη της Αστυνομίας να κατέχουν όπλα ηλεκτρικής ενέργειας». Δεν γίνεται οποιαδήποτε άλλη συζήτηση ή εισήγηση για τροπολογία προς διαγραφή της διάταξης που αφορά στη χρήση όπλων ηλεκτρικής εκκένωσης. Ωστόσο, το νομοσχέδιο που τελικά δημοσιεύθηκε στις 17.2.21, δεν περιλαμβάνει τη διάταξη που αφορά στη χρήση των όπλων ηλεκτρικής εκκένωσης από την Αστυνομία.

Όπως σημειώνει ο υπουργός, σε περίπτωση υιοθέτησης νομοθετικής ρύθμισης για χρήση όπλων ηλεκτρικής εκκένωσης από την Αστυνομία, θα ακολουθήσουν διάφορα βήματα για την εφαρμογή της, που περιλαμβάνει, αγορά, κανονισμούς χρήσης, εκπαίδευση, πιλοτική και πλήρη εφαρμογή. «Καθώς έχουν παρέλθει πέντε χρόνια από την τελευταία επικαιροποίηση της μελέτης, δόθηκαν οδηγίες προς τον Αρχηγό Αστυνομίας για την επικαιροποίησή της, ώστε να διαμορφωθεί πλήρες και τεκμηριωμένο πλαίσιο για ενδεχόμενη επανεξέταση νομοθετικής ρύθμισης», καταλήγει ο κ. Χαρτσιώτης.