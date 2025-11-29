Με πυροβολισμούς έληξε καυγάς μεταξύ συγγενών στη Μεσόγη της Πάφου τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Το επεισόδιο άρχισε ώρες πριν, με διαπλικτισμό δύο συγγενικών προσώπων σε δημόσιο χώρο για κτηματικές όπως φαίνεται διαφορές και κορυφώθηκε με την χρήση κυνηγετικού όπλου από ένα εξ αυτών ο οποίος πυροβόλησε εναντίον της κατοικίας του δεύτερου προσώπου.

Η Αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη του ατόμου αυτού, ηλικίας 46 χρόνων, μετά από καταγγελία ότι πυροβόλησε με το κυνηγετικό του έξω από το σπίτι του 49χρονου συγγενή του στις 5.30 τα ξημερώματα.

Ο 49χρονος φέρεται να ανέφερε στην Αστυνομία ότι με τον 46χρονο έχουν κτηματικές διαφορές και είχαν συναντηθεί χθες βράδυ σε κέντρο αναψυχής όπου και διαπληκτίσθηκαν λεκτικά για τα ζητήματα αυτά. Υποστήριξε ωστόσο ότι τα ξημερώματα άκουσε ενώ βρισκόταν σπίτι του τρεις πυροβολισμούς .

Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σκάγια κυνηγετικού όπλου σε μεταλλικό εξάρτημα κινητής τηλεφωνίας που είναι εγκατεστημένο στην οροφή της κατοικίας του παραπονούμενου.

Ο 46χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου σε κατοικημένη περιοχή, πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς και απειλής βιαιοπραγίας.