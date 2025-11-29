Διαχειρίσιμη είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κοινότητα Δοράς στην επαρχία Λεμεσού, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τον Ανδρέα Κεττή, κάηκε έκταση περίπου ενός εκταρίου από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση σε δύσβατη περιοχή.

Η νέα πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση παρά την Κοινότητα Δοράς Λεμεσού, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση. Στο σημείο επιχειρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από την Επαρχία Λεμεσού και ένα από το Τμήμα Δασών, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιήθηκαν από δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Την ίδια ώρα, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε προηγουμένως εκδηλωθεί στην περιοχή «Άγιος Ακίνδυνος» της Κοινότητας Κυβίδες. Στο περιστατικό ανταποκρίθηκαν έξι πυροσβεστικά οχήματα από πόλη και επαρχία Λεμεσού, με ενίσχυση από δύο οχήματα του Τμήματος Δασών και ένα από τις Βρετανικές Βάσεις, καθώς και δύο αεροσκάφη πυρόσβεσης.

Η φωτιά στις Κυβίδες κατέκαψε περίπου ένα εκτάριο με ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, πεύκα και χαρουπόδεντρα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης προστατεύθηκαν κτηνοτροφικά υποστατικά, τα οποία δεν κινδύνευσαν. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις για τελικές κατασβέσεις και πλήρη οριοθέτηση.