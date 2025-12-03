Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του Νικόλα Αλεξάνδρου, 23 ετών, ο οποίος απουσιάζει από τις 2/12/2025, από την οικία του στη Λευκωσία .

Ο 23χρονος περιγράφεται ως ύψους 1.75 μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με μαύρα κοντά μαλλιά.

Κατά την αναχώρησή του, φορούσε παντελόνι γκρίζου χρώματος, μαύρη κοντομάνικη φανέλα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.