Ένα πραγματικά καινοτόμο εγχείρημα, το Blue Heart Café, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του και να απασχολήσει 10 άτομα με αυτισμό. Πρόκειται για την πρώτη επιχείρηση κοινωνικού έργου στην Κύπρο με ξεκάθαρη αποστολή: την ενδυνάμωση ατόμων με ανάγκες υποστήριξης μέσα από ουσιαστική εργοδότηση και πραγματικές ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης. Το καφέ είναι πρωτοβουλία της ΜΚΟ Voice for Autism και αναμένεται να λειτουργήσει τις αρχές του νέου έτους.

Πέντε νεαρά άτομα με αυτισμό είναι ήδη μέτοχοι στην επιχείρηση, ενώ οκτώ έχουν ολοκληρώσει ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμασίας για την εργοδότησή τους στο καφέ. Το Blue Heart Café βρίσκεται στην οδό Γιάννη Κρανιδιώτη 10Β, στο κέντρο της Λευκωσίας, και αποτελεί πρότυπο κοινωνικής καινοτομίας, ένταξης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Με αποστολή του την ενδυνάμωση της ξεχωριστής ομάδας εργαζομένων του, φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν φιλόξενο χώρο για όλους.

Η πρόεδρος της Voice for Autism, Έλεν Γεωργίου Ποντική, δηλώνει: «Θέλουμε ο αυτισμός να αποκτήσει δυνατή, ξεκάθαρη παρουσία μέσα στην κοινωνία. Να εντάξουμε, να στηρίξουμε και να γιορτάσουμε τη μοναδικότητα της κοινότητάς μας. Δεν σερβίρουμε απλώς καφέ. Δημιουργούμε ευκαιρίες και συμβάλλουμε στην κοινωνική αλλαγή. Χτίζουμε μια κοινότητα όπου ο κάθε άνθρωπος νιώθει ότι τον βλέπουν, τον εκτιμούν και αναγνωρίζουν τις ικανότητές του».

Όπως σημειώνει, το ταξίδι μέχρι την υλοποίηση ήταν μακρύ και απαιτητικό, όμως το όνειρο έγινε πραγματικότητα χάρη σε όσους πίστεψαν στο όραμα και στάθηκαν δυναμικά δίπλα στο έργο.

Πρώτο και ισχυρό στήριγμα στάθηκε το Ίδρυμα Andrey & Julia Dashin’s Foundation, ο μεγάλος χορηγός της πρωτοβουλίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της κοινωνικής αυτής αποστολής και θέλοντας, όπως λέει χαρακτηριστικά, «να της δώσει φτερά».

Ο ιδρυτής, κ. Andrey Dashin, αναφέρει «Έχουμε στηρίξει πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες σε όλη την Κύπρο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, όμως το Blue Heart Café μας άγγιξε από την πρώτη στιγμή. Εκπροσωπεί μια νέα κατεύθυνση για ουσιαστική αλλαγή. Αμφισβητεί παρωχημένες αντιλήψεις και δημιουργεί χώρο για ταλέντο και αφοσίωση που συχνά μένουν αόρατα. Είναι πρωτοποριακό και θα εμπνεύσει κι άλλους. Η πεποίθησή μας είναι απλή: κάθε άνθρωπος αξίζει την ευκαιρία να ανθίσει, και αυτό το έργο το κάνει πραγματικότητα».

Έμπρακτη στήριξη παρέχει και το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, παρέχοντας επιχορήγηση σε πέντε άτομα με αυτισμό ώστε να επενδύσουν στην επιχείρηση. Το Τμήμα στήριξε επίσης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προετοίμασε οκτώ άτομα με ανάγκες υποστήριξης για τον χώρο εργασίας.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ) και Κοινωνικών Επιχειρήσεων, που βοήθησε στην πλοήγηση της ειδικής νομοθεσίας για κοινωνικές επιχειρήσεις. Ο συνδυασμός κρατικής και εταιρικής στήριξης δημιούργησε το κατάλληλο περιβάλλον για την εκκίνηση του έργου και συνέβαλε στη συμμετοχή ακόμη περισσότερων οργανισμών.

Καθώς το έργο προχωρούσε, τοπικές επιχειρήσεις προσέφεραν βοήθεια για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Η ECOMMBX στηρίζει το έργο με μακροπρόθεσμη δέσμευση για ενδυνάμωση των ατόμων με αυτισμό, ενώ η WOLT συμμετέχει ως συνεργάτης παρέχοντας υπηρεσίες. Η iHeart Coffee προσφέρει δωρεάν καφέ και τεχνογνωσία, η Windstorm Trading διέθεσε κονδύλια για την επίπλωση και η Island Oil Holdings συνεχίζει τη σταθερή στήριξή της προς το Voice for Autism.

Η συμβολή της επιχειρηματικής κοινότητας είναι απαραίτητη, καθώς οι επιχειρήσεις κοινωνικού έργου έχουν συχνά υψηλότερο κόστος εκκίνησης λόγω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και συνεχούς υποστήριξης που απαιτούνται. Όλα τα κέρδη θα επανεπενδύονται στο έργο, με στόχο την επέκταση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού. Τα εγκαίνια θα ανακοινωθούν σύντομα.