Ένα βροχερό ΠΣΚ στο οποίο η Κύπρος θα επηρεαστεί από το βαρομετρικό χαμηλό με ονομασία Byron, προβλέπει το Τμήμα Μετεωρολογίας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, από απόψε μέχρι και τη Δευτέρα θα σημειώνονται κατά διαστήματα βροχές ή και καταιγίδες. Επιπρόσθετα, από αύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση για να κυμανθεί κοντά στις μέσες τιμές για την εποχή. Στο Τρόοδος δεν αποκλείεται να πέσουν τα πρώτα χιόνια.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία BYRON, αναμένεται να επηρεάσει το νησί από αργά το απόγευμα. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα νοτιοδυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και αρχικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κυρίως μετά το μεσημέρι, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει το Σάββατο πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.