Το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε ότι χθες 5/12, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η απελευθέρωση 18 αγρινών από τον χώρο φύλαξης του είδους που διατηρεί το Τμήμα στον Σταυρό της Ψώκας.

Η δράση αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποτελεί μέρος μιας διαχρονικής και συστηματικής προσπάθειας για την μελέτη, προστασία και ενίσχυση των πληθυσμών του αγρινού, ενός εμβληματικού και αυστηρά προστατευόμενου θηλαστικού της Κύπρου.

Στο πλαίσιο της ενέργειας, το Τμήμα Δασών τοποθέτησε σε δέκα από τα αγρινά ειδικούς δορυφορικούς πομπούς, ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της ομαλής ένταξής τους στο φυσικό περιβάλλον. «Η χρήση των πομπών αυτών θα προσφέρει πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα για τις μετακινήσεις και τη συμπεριφορά των ζώων μετά την απελευθέρωσή τους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Παράλληλα, η παρακολούθηση αυτή θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της σχέσης των αγρινών με τις διαχειριστικές δράσεις του Τμήματος Δασών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση της βλάστησης για σκοπούς πυροπροστασίας.

Το Τμήμα Δασών θα συνεχίσει με συνέπεια τις προσπάθειες για τη διατήρηση και ενίσχυση του πληθυσμού του αγρινού, διασφαλίζοντας την προστασία τόσο του συγκεκριμένου είδους και του βιοτόπου του, καθώς επίσης και ολόκληρου του φυσικού πλούτου της Κύπρου.

