Υπό κράτηση για οκτώ ημέρες τέθηκαν δύο άνδρες ηλικίας 27 και 18 ετών σε σχέση με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που εντοπίστηκε χθες σε αποθηκευτικό χώρο εταιρείας ταχυμεταφορών στη Λεμεσό.

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης του με τους δικηγόρους τους να μην φέρουν ένσταση. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της ΥΚΑΝ Λεμεσού και διέταξε την προφυλάκισή τους για περίοδο οκτώ ημερών.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) εντόπισαν σε αποθηκευτικό χώρο ένα χάρτινο κιβώτιο προερχόμενο από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αν και στο χαρτοκιβώτιο αναγραφόταν ότι περιείχε τροφή ζώων βάρους 10 κιλών, υπήρξαν υποψίες ότι ενδεχομένως περιείχε ναρκωτικές ουσίες.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το κιβώτιο περιείχε: Δύο συσκευασίες με κοκαΐνη βάρους περίπου 2 κιλών και 570 γραμμαρίων. Τέσσερις συσκευασίες με κάνναβη βάρους περίπου 9 κιλών και 325 γραμμαρίων.

Μετά από την έγκριση των αρμόδιων αρχών, αποφασίστηκε η διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης. Το αρχικό κιβώτιο αντικαταστάθηκε με παρόμοιο κιβώτιο περιτυλιγμένο ώστε να φαίνεται όμοιο, για να διασφαλιστεί η διαδικασία.

Στις 09/12/2025, υπό κάλυψη αστυνομικός της ΥΚΑΝ παρέλαβε το κιβώτιο, τοποθετώντας το στην καρότσα οχήματος, εξοπλισμένου με GPS, το οποίο οδηγούσε ο ίδιος. Το όχημα μετακινήθηκε και στάθμευσε στον χώρο που αναφερόταν στο δελτίο αποστολής.

Λίγο αργότερα, προσήλθε όχημα μάρκας Bentley με τους δύο επιβαίνοντες και ύποπτους. Ο υπό κάλυψη αστυνομικός επιβεβαίωσε την ταυτότητα του οδηγού και προχώρησε στη διαδικασία παράδοσης του πακέτου. Μετά την παραλαβή, ο αστυνομικός προχώρησε στη σύλληψη του 27χρονου, ο οποίος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο συνδεδεμένο με το πακέτο. Στη συνέχεια συνελήφθη και ο 18χρονος συνοδηγός του οχήματος.

Στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκε ένα μισοκαπνισμένο τσιγάρο με ίχνη κάνναβης, ενώ από το όχημα του 27χρονου κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια. Ο 27χρονος, κατά την ανάκριση, προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι διερευνώνται, ενώ ο 18χρονος δεν επιθυμούσε να καταθέσει.

Οι έρευνες της ΥΚΑΝ Λεμεσού βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ληφθούν άλλες 24 καταθέσεις. Επίσης αναμένεται να γίνουν εξετάσεις για τον εντοπισμό κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν συνεργάτες των δύο υπόπτων.