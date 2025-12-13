Σε σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση θα προχωρήσει η Εθνική Φρουρά, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες σε όλα τα σώματα του στρατεύματος, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Η συνεργασία με κυπριακές εταιρείες και γενικότερα με όλο το οικοσύστημα της αμυντικής βιομηχανίας, φαίνεται να περνάει σε ουσιαστικό στάδιο, αφού πλέον η Εθνική Φρουρά, έχει στο οπλοστάσιο της καινοτομίες, κατασκευασμένες από κυπριακά «μυαλά και χέρια»

Με αυτά τα δεδομένα και μέσω του προγράμματος SAFE, αναμένεται μεγαλύτερη συνεργασία και περισσότερες προσθήκες συστημάτων από κυπριακές εταιρείες στην Εθνική Φρουρά.

UAV’s και Drones σε όλα τα επίπεδα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Άμυνας την περασμένη Πέμπτη 11/12, λέχθηκαν σημαντικά και διάφορα στοιχεία για την λίστα εξοπλισμών που απέστειλε το Υπουργείο Άμυνας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος SAFE.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, λειτουργεί ως παράδειγμα για τις τεχνολογίες που πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει το στράτευμα, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες, σύγχρονες ανάγκες του πεδίου. Υπόψη ότι τόσο η επιτιθέμενη χώρα, όσο και η αμυνόμενη, χρησιμοποιούν ευρέως αυτές τις τεχνολογίες, σε όλες τις επιχειρησιακές τους ενέργειες.

Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν, μετά την προσθήκη αριθμού, κυπριακών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη δύναμη του Πυροβολικού από την εταιρεία Swarmly Aero με έδρα τη Λεμεσό, την ίδια πορεία θα ακολουθήσουν όλα τα σώματα στρατού και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Δηλαδή, ή το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ, επιθυμεί τον εξοπλισμό όλων των επιπέδων, από Ταξιαρχίες μέχρι Λόχους και διμοιρίες είτε με UAVs σταθερής πτέρυγας, είτε με μικρότερες τετρακόπτερες συσκευές (drones).

Όπως πληροφορείται ο «Φ», αυτή η ενέργεια δεν θα αφορά μόνο έναν τύπο UAV ή drone, αλλά ποικίλες μορφές που θα εξυπηρετούν διάφορες αποστολές. Επιπλέον, η Εθνική Φρουρά σκοπεύει να εξοπλιστεί με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV), για τη Διοίκηση Ναυτικού.

Πρόκειται για τηλεχειριζόμενα σκάφη που χρησιμοποιούνται για ποικίλες θαλάσσιες αποστολές, όπως επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών, αποστολές κρούσης και υποστήριξη άλλων πολεμικών πλοίων. Ο κύριος στόχος τους είναι η εκτέλεση επικίνδυνων ή απαιτητικών εργασιών χωρίς να εκτίθενται άνθρωποι σε κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν δυνατότητα μακράς παρουσίας στη θάλασσα και γρήγορης αντίδρασης σε απειλές. Επιπλέον, τα USV μπορούν να συνεργάζονται με UAV, και επανδρωμένα σκάφη, ενισχύοντας την αποτρεπτική και επιχειρησιακή ικανότητα ενός στόλου.

Γαλλικά ΤΟΜΠ για τον Στρατό Ξηράς

Η κατάσταση τόσο των ΤΟΜΠ, όσο και των ΤΟΜΑ της Εθνικής Φρουράς, προβληματίζει τόσο για την παλαιότητα τους όσο και για τις δυσκολίες στη συντήρηση τους.

Με βάση αυτό το δεδομένο, η Κύπρος επιθυμεί να εξοπλιστεί μέσω SAFE, με γαλλικά τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ), τα οποία θα διαθέτουν βαρύ οπλισμό και μπορούν να καλύψουν και τις προδιαγραφές τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης (ΤΟΜΑ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στη λίστα υπάρχουν δύο επιλογές και οι δύο από τη γαλλική βιομηχανία. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η Κύπρος διατηρεί παράδοση στους εξοπλισμούς τεθωρακισμένων γαλλικής προελεύσεως και η επιλογή της γαλλικής αγοράς, δεν είναι καθόλου τυχαία.

Συνομιλίες για αγορά δεύτερου ΠΑΘ

Πλέον το ΓΕΕΦ και το ΥΠΑΜ, προσανατολίζονται στην ενίσχυση των ναυτικών δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχει πρόθεση και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες για την απόκτηση και δεύτερου Περιπολικού Ανοικτής Θαλάσσης, στη βάση του αρχικού σχεδιασμού, που έγινε προ δεκαετίας.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες του Ναυτικού, επιτρέποντας εκτενέστερες περιπολίες στην ΑΟΖ και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και μεγαλύτερη συμμετοχή σε διεθνείς και πολυεθνικές ασκήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός σχεδιασμός, που είχε γίνει προ δεκαετίας, προέβλεπε την απόκτηση τεσσάρων πλοίων της ίδιας κλάσης (Saar 62), με στόχο την δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού, ευέλικτου και ικανότατου στόλου περιπολίας.

Παρ’ όλα αυτά ο σχεδιασμός έμεινε ημιτελής, με αποτέλεσμα η Διοίκηση Ναυτικού να διαθέτει σήμερα μόνο ένα πλοίο. Το «ΠΑΘ» Ιωαννίδης, συμμετέχει ανελλιπώς σε πολυεθνικές ασκήσεις (ΕΥΝΟΜΙΑ, ΝΕΜΕΣΙΣ, MEDUSA κ.λπ.), σε συνοδείες (PASSEX) καθώς και σε ασκήσεις έρευνας και διάσωσης. Η Δημοκρατία, δαπάνησε ένα ποσό κοντά στα €44 εκατ. για την απόκτηση του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό θα είναι το κόστος για το νέο πλοίο, εάν αποκτηθεί. Σημειώνεται ότι η αγορά του δεύτερου πλοίου, δεν θα γίνει μέσω του προγράμματος SAFE.

Οι Βάσεις σε Μαρί και Πάφο

Αρνητική εξέλιξη προκύπτει σχετικά με το αίτημα της Δημοκρατίας, για αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο αλλά και την Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», στο Μαρί.

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στη Βουλή, η αναβάθμιση των δύο βάσεων, απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς δεν εμπίπτουν στα κριτήρια του προγράμματος SAFE.

Έτσι το ΥΠΑΜ, καλείτε να αναπληρώσει τη λίστα για το SAFE, είτε με την προσθήκη νέων οπλικών συστημάτων προς απόκτηση είτε με την αύξηση του αριθμού των υφιστάμενων προϊόντων που έχει αιτηθεί.

Ημερίδα Κυπριακής Αμυντικής Βιομηχανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η Ημερίδα Αμυντικής Βιομηχανίας Κύπρου–Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2025 στην Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Λονδίνο.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε σημαντικούς εκπροσώπους από τα Υπουργεία Άμυνας Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και πλήθος εταιρειών και φορέων από τον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες και οι προοπτικές της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας και συζητήθηκαν προοπτικές για περαιτέρω συνεργασία, επενδύσεις και καινοτομία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε τομείς αιχμής όπως η κυβερνοάμυνα, τα μη επανδρωμένα οχήματα, η τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα υλικά, το διάστημα και οι επικοινωνίες και πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και συναντήσεις μεταξύ κυπριακών και βρετανικών εταιρειών.