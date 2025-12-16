Επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε στις 15 και 16 Δεκεμβρίου ο Υπουργός Άμυνας, κ. Βασίλης Πάλμας, στο πλαίσιο της οποίας είχε συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του, κ. Israel Katz.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που αφορούν την κατάσταση ασφάλειας στην Κύπρο και στο Ισραήλ, καθώς και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα που άπτονται των διμερών σχέσεων των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Ο κ. Πάλμας επισήμανε ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση, ενόψει της επικείμενης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενότητας, καθώς και στην προώθηση της στρατηγικής σταθερότητας και της περιφερειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με το Ισραήλ, ενθαρρύνοντας τον διάλογο και τη συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης, της σταθερότητας και του σεβασμού των διεθνών κανόνων και του διεθνούς δικαίου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ισραήλ, ο Υπουργός Άμυνας επισκέφθηκε επίσης το Civil-Military Coordination Center (CMCC), το οποίο λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος συντονισμού μεταξύ στρατιωτικών, ανθρωπιστικών, διεθνών και άλλων φορέων, υποστηρίζοντας την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και τις προσπάθειες σταθεροποίησης της Γάζας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, είχε συνάντηση με τον Διοικητή του Κέντρου, Υποστράτηγο Patrick D. Frank.