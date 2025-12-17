Διάφορες ποινές φυλάκισης, με τη μεγαλύτερη αυτή των 3,5 ετών, επέβαλε σήμερα (17/12) το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού στον 32χρονο Ελληνοκύπριο κατηγορούμενο, μετά από παραδοχή του σε κατηγορίες που αφορούν απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, κατοχή όπλων και εκρηκτικών υλών και βεγγαλικών.

Ο 32χρονος είχε συλληφθεί από το ΤΑΕ Λεμεσού τον Νοέμβριο του 2024, μετά την έκρηξη βόμβας που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 3ης Οκτωβρίου στο όχημα ενός 78χρονου άνδρα, σταθμευμένο έξω από την οικία του στον Άγιο Αθανάσιο. Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι ήταν το πρόσωπο που μετέφερε τους δράστες της βομβιστικής επίθεσης με το βαν του στην περιοχή όπου διαπράχθηκε η έκρηξη.

Το Κακουργιοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 3,5 ετών για την κατηγορία της απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, 2,5 έτη για κάθε κατηγορία κατοχής πυροβόλων όπλων και 2 έτη για κατοχή εκρηκτικών υλών. Η ποινή θα προσμετράται από την ημέρα που τέθηκε υπό κράτηση, δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2024.

Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του διάφορους μετριαστικούς παράγοντες που παρουσίασε ενώπιόν του ο δικηγόρος του κατηγορούμενου, Ηρακλής Αγαθοκλέους. Συγκεκριμένα, λήφθηκε υπόψη η άμεση παραδοχή του κατηγορουμένου ενώπιον του Δικαστηρίου, το λευκό ποινικό του μητρώο, οι οικογενειακές και προσωπικές του περιστάσεις, καθώς και το γεγονός ότι είναι πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, με το μικρότερο να γεννήθηκε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.

Μετά την ανάγνωση της απόφασης, η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου ανέφερε ότι η ποινή που επιβλήθηκε έχει αυτό το ύψος λόγω της παραδοχής του κατηγορουμένου και της ευθύνης που του αναλογεί για την οικογένειά του, ενώ απευθυνόμενη σε αυτόν επισήμανε ότι «θα πρέπει να σταθεί δίπλα στη σύζυγο και τα παιδιά του».

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού εντόπισαν τα ίχνη του 32χρονου μετά από ενδελεχείς εξετάσεις και μελέτη των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης στην ευρύτερη περιοχή. Σε βίντεο καταγράφηκαν οι κινήσεις των δύο δραστών που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού. Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Γερμασόγειας, γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα της 3ης Οκτωβρίου 2024, είχε σταθμεύσει όχημα τύπου βαν. Αφού άνοιξαν οι πόρτες, αναχώρησε η μοτοσικλέτα. Ακολούθως, καταγράφηκε ο συνεπιβάτης να κατεβαίνει από τη μοτοσικλέτα και να τοποθετεί τον εκρηκτικό μηχανισμό στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Λίγα λεπτά αργότερα, η μοτοσικλέτα καταγράφηκε στο ίδιο σημείο όπου ήταν σταθμευμένο το βαν, όπου ανοίχθηκαν και πάλι οι πόρτες και τοποθετήθηκε μέσα η μοτοσικλέτα.

Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι το όχημα ανήκει στον κατηγορούμενο. Μετά τη σύλληψή του, έγινε έρευνα στην κατοικία του και σε εμπορευματοκιβώτιο, όπου εντοπίστηκαν δύο πιστόλια, δύο γεμιστήρες με 26 φυσίγγια, δύο γεμιστήρες στρατιωτικού τυφεκίου, 62 κυνηγετικά φυσίγγια και 25 πλήρη φυσίγγια 9mm. Στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν 34 φυσίγγια 9mm, ενώ εντοπίστηκε και ένα τόξο.