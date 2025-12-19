Με τις πινελιές των κομμάτων, όπως αυτές προκύπτουν από τροπολογίες επί διαφόρων σημείων και προνοιών, οδηγείται τη Δευτέρα ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για την τελική απόφαση, το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στη νέα μορφή του κειμένου, καθώς και πάλι δεν αφήνει ικανοποιημένες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Οι τροπολογίες που περιλήφθηκαν κάνουν το νομοσχέδιο «χειρότερο» –όπως το χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί– σε σύγκριση με εκείνο που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας και τώρα εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε άλλες τροπολογίες, στο πλαίσιο της συζήτησης της Δευτέρας.

Τα σημεία στα οποία εμβολίασαν το νομοσχέδιο οι βουλευτές και δεν τα βλέπουν με θετικό μάτι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις είναι, μεταξύ άλλων:

>> Η αφαίρεση της μεταβατικής πρόνοιας που είχε βάλει το Υπουργείο και αφορούσε στη συμμετοχή του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση μετά από πέντε χρόνια και μετά από συμφωνία στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

>> Η προσθήκη του βοηθού διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση καθώς τον θέλουν να εκφράζει την άποψη του στον διευθυντή. Σημειώνεται ότι το σημείο αυτό είναι αποκλειστικά προσθήκη κομμάτων, καθώς ουδέποτε τέθηκε στον διάλογο μεταξύ Υπουργείου και εκπαιδευτικών οργανώσεων και δεν αποτελεί εισήγηση του υπουργείου Παιδείας.

>> Μετακινείται η μεταβατική περίοδος από τα πέντε χρόνια στα τρία χρόνια, καθώς προτείνεται η πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης από το 2028 σε αντίθεση με το 2030 που ήταν ο σχεδιασμός του Υπουργείου.

Το νομοσχέδιο όπως έχει διαμορφωθεί από τις τροπολογίες κομμάτων, στάλθηκε χθες στις εκπαιδευτικές οργανώσεις λίγο μετά τη λήξη της στάσης εργασίας τους, στις 9:00π.μ.

Τι λέει η ΠΟΕΔ

Σε δηλώσεις της, η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, σχολιάζοντας το ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε σε αυτά που ακούγαμε, στο τι προτίθενται να κατατεθούν ως τροποποιήσεις, γιατί μόλις τελείωσε η απεργία, στις 9:07π.μ. μας στάλθηκε το κείμενο, ένα κείμενο το οποίο περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις τις οποίες είχαμε από την αρχή εκφράσει τις αντιθέσεις μας. Αναφέρομαι, βεβαίως, στον ρόλο του διευθυντή στην τελική αξιολόγηση, μένει τελικά και ο βοηθός διευθυντής, αφαιρείται και η μεταβατική διάταξη που θα επέτρεπε μια επιπλέον συζήτηση για το θέμα του διευθυντή». Η κ. Βασιλείου είπε ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο τη Δευτέρα να κατατεθούν και άλλες τροπολογίες και εξέφρασε την ελπίδα πως μετά τις συναντήσεις που πραγματοποίησε η οργάνωση των δασκάλων με κόμματα, «θα δοθεί το μήνυμα, έτσι ώστε έστω και την υστάτη να μην περάσουν τροπολογίες, οι οποίες θα είναι απέναντι από τις θέσεις της οργάνωσης». Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΠΟΕΔ, δεν θα έπρεπε να πάει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο δεν ήταν συμφωνημένο, γιατί έχει τον κίνδυνο τα κόμματα και οι βουλευτές να ασκήσουν, βεβαίως, το δικαίωμα τους και να έρθουν να κάνουν τροποποιήσεις, οι οποίες ούτε καν τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ανάμεσα σε Υπουργείο και εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Χαρακτηριστική και ανάρτηση του γενικού γραμματέα της ΠΟΕΔ, Χάρη Χαραλάμπους: «Μετά και από τις συναντήσεις που έγιναν με ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ – ΔΗΠΑ, γίνεται ξεκάθαρο ότι το τελικό κείμενο που διαμορφώθηκε μονομερώς (χωρίς τη σύμφωνη καν τη γνώμη του υπουργείου Παιδείας) από την πλειονότητα των κομμάτων ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, στο θέμα που αφορά στην αριθμητική αξιολόγηση, αυθαίρετα γίνεται κατά πολύ χειρότερο από αυτό που κατέθεσε το ΥΠΑΝ. Προσωπικά, αν η τελική ψήφιση του νομοσχεδίου δεν διορθώσει σημεία, θεωρώ αποκλειστική ευθύνη για την όποια αναστάτωση θα ακολουθήσει στην Παιδεία τους επόμενους μήνες, θα φέρουν τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, για τις αποφάσεις που έλαβαν, αγνοώντας τις εκπαιδευτικές οργανώσεις αλλά και το ίδιο το υπουργείο Παιδείας».

Η θέση της ΟΕΛΜΕΚ

Από πλευράς της, η ΟΕΛΜΕΚ τοποθετήθηκε με ψήφισμα έπειτα από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών της Αντιπροσώπων (ΠΣΓΑ), στο πλαίσιο της οποίας αποφάσισε και κλιμάκωση μέτρων. Για το νομοσχέδιο, η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει τα εξής:

«Ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει πολλά στοιχεία με τα οποία διαφωνούμε, όπως τα πιο κάτω:

>> Δεν περιλαμβάνει αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, γεγονός που ακυρώνει κάθε έννοια αξιοκρατίας.

>> Δεν περιλαμβάνει κριτήρια αξιολόγησης για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.

>> Προβλέπει αχρείαστη αύξηση 55 νέων Επιθεωρητών επιβαρύνοντας το κρατικό μισθολόγιο με περίπου οκτώ εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

>> Προβλέπει τη συμμετοχή του Επιθεωρητή στη διαμορφωτική αξιολόγηση.

>> Προβλέπει τη συμμετοχή του Διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση, με βαθμολογία, που θα επηρεάσει αρνητικά το σχολικό κλίμα.

>> Εισάγει τη συμμετοχή του βοηθού διευθυντή Α΄ στην αριθμητική αξιολόγηση.

>> Δεν προβλέπει καμία στήριξη των σχολικών μονάδων για την εφαρμογή του σχεδίου.

Πάντως, οι τροπολογίες επί συγκεκριμένων σημείων, δεν ικανοποιούν απόλυτα, ούτε και το υπουργείο Παιδείας, πηγή του οποίου ανέφερε στον «Φ» πως το θετικό είναι πως δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία του. Ωστόσο, υπάρχουν σημεία, με τα οποία διαφωνεί το Υπουργείο αλλά θα σεβαστεί τη διαδικασία της Βουλής. Όπως μας λέχθηκε, ένα από αυτά τα σημεία είναι η κλίμακα βαθμολόγησης των εκπαιδευτικών, η οποία με την παρέμβαση βουλευτών διατηρείται στο 40. Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο ήθελε να την κάνει στο 100, επικαλούμενο την ανάγκη ορθότερης διάκρισης.

Κλιμάκωση των μέτρων από ΟΕΛΜΕΚ – Προβληματίζει την ΠΟΕΔ η επόμενη μέρα

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ εξουσιοδότησε την ηγεσία της οργάνωσης των καθηγητών όπως κλιμακώσει τα μέτρα, χωρίς να αποκλείει και τα απεργιακά λαμβάνοντας υπόψη το νομοθέτημα που ενδεχομένως ψηφιστεί τη Δευτέρα.

Όσον αφορά στην ΠΟΕΔ, ερωτηθείσα τι θα γίνει στην περίπτωση που περάσει το νομοσχέδιο, και δεν συμφωνούν, η Μύρια Βασιλείου ανέφερε ότι «μας προβληματίζει έντονα πως θα είναι η επόμενη μέρα και τι τελικά θα περάσει τη Δευτέρα, και ποιες πρόνοιες της νομοθεσίας θα κληθούμε να εφαρμόσουμε ως εκπαιδευτικοί. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Σίγουρα, θα το δούμε, θα το αξιολογήσουμε. Αν είναι εντελώς εκτός, θα συνεχίσει να υπάρχει αναταραχή στο χώρο της εκπαίδευσης και είναι κάτι που είχαμε προειδοποιήσει από τον Ιούνιο, όπου προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση με τρόπο που να μην χρειαστεί να ενεργοποιήσουμε το μέτρο της απεργίας, αλλά δυστυχώς τα δεδομένα ήταν τέτοια που δεν μας επέτρεπαν κάτι άλλο. Άρα, ελπίζουμε τη Δευτέρα να μην περάσει κάτι, το οποίο θα συνεχίσει να διαιωνίζει αυτή την αναταραχή. Όμως πρέπει να το αξιολογήσουμε και αναλόγως θα παρθούν οι αποφάσεις από τα συλλογικά όργανα της Οργάνωσης», ανέφερε η κ. Βασιλείου.