Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες καταιγίδες και χαλάζι εξέδωσε το απόγευμα του Σαββάτου η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κίτρινη προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 11 το πρωί της Κυριακής (21/12) μέχρι τις 20:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά, τα βόρεια, τα νότια και αργότερα άλλες περιοχές του νησιού. Η ένταση της βροχής πιθανό να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα ενώ δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι.

Αναλυτικά ο καιρός

Χαμηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα αναμένεται αραιή σκόνη κατά διαστήματα.

Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και σταδιακά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και αργότερα και σε άλλες περιοχές. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα οι άνεμοι θα ενισχύονται και θα μεταβάλλονται. Η θάλασσα θα είναι αρχικά λίγο ταραγμένη και σταδιακά θα καταστεί λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα καταστεί σύντομα μερικώς συννεφιασμένος χωρίς να αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται κατά διαστήματα μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Την Τετάρτη θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Τρίτη θα σημειώσει μικρή πτώση και την Τετάρτη ξανά μικρή άνοδο.