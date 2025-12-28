Το 2025 αποτέλεσε μια από τις πιο φορτισμένες χρονιές για τη Δικαιοσύνη στην Κύπρο, με 13 μεγάλες και πολυσύνθετες δικαστικές υποθέσεις να απασχολούν τα κυπριακά δικαστήρια. Υποθέσεις, που άγγιξαν τον πυρήνα του κράτους δικαίου, από θανάτους ανηλίκων και καταγγελίες για βιασμό, μέχρι σκάνδαλα διαφθοράς, σφετερισμούς περιουσιών στα κατεχόμενα, σοβαρά ποινικά εγκλήματα, αλλά και αποφάσεις που δοκίμασαν τις δικαστικές έδρες.

Από τις υποθέσεις αυτές, ορισμένες έκλεισαν με τελεσίδικες καταδίκες εντός του 2025, όπως το τετραπλό θανατηφόρο τροχαίο της Λεμεσού, οι υποθέσεις σφετερισμού περιουσιών με παραδοχές ενοχής, ο θάνατος του καταδρομέα Παναγιώτη Γιαννιού και η καταδίκη του πρώην Επιτρόπου Εθελοντισμού.

Άλλες, όπως η υπόθεση N.T. κατά Κύπρου, δεν κρίθηκαν από τα κυπριακά δικαστήρια, αλλά κατέληξαν σε καταδικαστική απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο διάλογο.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 9 από τις 13 υποθέσεις περνούν αναγκαστικά το κατώφλι του 2026, είτε γιατί η εκδίκαση τους αρχίζει τότε, είτε γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε στάδιο εφέσεων.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η τραγική υπόθεση του 15χρονου Στυλιανού με κατηγορούμενους γονείς και κρατικούς λειτουργούς, η πολύκροτη υπόθεση των απόρρητων εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών, οι ποινικές διώξεις κατά μοναχών της Μονής Οσίου Αββακούμ και του Μητροπολίτη Ταμασού, η υπόθεση του βαρυποινίτη Ζαβράντωνα, οι ιδιωτικές ποινικές διώξεις για τον θάνατο του Θανάση Νικολάου, η συνταγματική μάχη της Ντόριας Βαρωσιώτου, οι εκκρεμείς υποθέσεις σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών, καθώς και τα δύο μεγάλα ποινικά σκέλη του σκανδάλου των πολιτογραφήσεων.

Η επόμενη χρονιά αναμένεται να αποτελέσει έτος κρίσιμων αποφάσεων, που θα καθορίσουν όχι μόνο την έκβαση εμβληματικών δικών, αλλά και το επίπεδο εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς.

Υπόθεση 15χρονου Στυλιανού

Το 2019, ο 15χρονος Στυλιανός αυτοκτόνησε στη φάρμα της οικογένειάς του στην επαρχία Λευκωσίας. Το γεγονός αυτό προκάλεσε σοκ στη δημόσια σφαίρα, όχι μόνο για την τραγική απώλεια μιας νεανικής ζωής, αλλά και επειδή ανέδειξε σοβαρές ελλείψεις στη διαχείριση της υπόθεσης από κρατικές υπηρεσίες.

Αμέσως μετά τον θάνατό του, οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες και τυχόν ευθύνες των υπηρεσιών και προσώπων που είχαν εμπλοκή.

Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Δικαιωμάτων του Πολίτη, Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, έλαβε εντολή από το Υπουργικό Συμβούλιο να διερευνήσει τα γεγονότα και να εντοπίσει ευθύνες σε εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στην έκθεσή της υπογραμμίστηκε ότι υπήρξαν επαναλαμβανόμενες αναφορές για προβλήματα στη οικογένεια του Στυλιανού, μεταξύ άλλων, και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας φέρονται να απέτυχαν να αξιολογήσουν σωστά τον κίνδυνο για τον ανήλικο, ενώ η Αστυνομία και άλλες υπηρεσίες δεν ενήργησαν με επαρκή τρόπο, παραβλέποντας στοιχεία που είχαν πρόσβαση.

Η έκθεση κατέληγε ότι υπήρχαν παραλείψεις και παραβάσεις διαδικασιών από κρατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και της Αστυνομίας.

Το 2021 καταχωρήθηκε κατηγορητήριο εναντίον 11 προσώπων στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και συγκεκριμένα στους γονείς του Στυλιανού, σε λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Η έναρξη εκδίκασης της υπόθεσης ορίστηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2026.

Υπόθεση με απόρρητα και εμπιστευτικά έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών

Στις 10 Απριλίου του 2025, στο πλαίσιο έρευνας της Αστυνομίας για ανεξάρτητη υπόθεση, βρέθηκαν χιλιάδες κρατικά έγγραφα στην οικία αρχιδεσμοφύλακα των Κεντρικών Φυλακών στη Λευκωσία.

Επρόκειτο για περίπου 48.430 έγγραφα, συνολικού όγκου περισσότερων από 250 χιλιάδων σελίδων. Απόρρητα και εμπιστευτικού χαρακτήρα έγγραφα του Σωφρονιστικού Συστήματος, αρχιτεκτονικά σχέδια/πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις, φακέλους κρατουμένων, εσωτερική αλληλογραφία, αναφορές και υπηρεσιακά έγγραφα, που αφορούσαν και άλλες κρατικές υπηρεσίες (π.χ. Αστυνομία) και ψηφιακά μέσα με δεδομένα.

Η Άννα Αριστοτέλους, η οποία υπηρέτησε ως Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, διώκεται ποινικά μαζί με άλλα επτά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και η πρώην Υποδιευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Αθηνά Δημητρίου. Οι πέντε είναι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και ένας πρώην υπάλληλος που τώρα υπηρετεί ως αστυνομικός.

Η Αριστοτέλους και οι άλλοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν αδικήματα που σχετίζονται με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, κατάχρηση εξουσίας, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων, κλοπή από δημόσιους υπαλλήλους και παράνομη κατοχή εμπιστευτικών εγγράφων.

Η υπόθεση καταχωρίστηκε επισήμως στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με ποινικές διώξεις εναντίον οκτώ κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένης της Αριστοτέλους.

Στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η υπόθεση παραπέμπεται απευθείας στο Κακουργιοδικείο.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι, που αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη, θα παρουσιαστούν στο Κακουργιοδικείο για έναρξη της υπόθεσης, στις 30 Ιανουαρίου του 2026.

Υπόθεση N.T. κατά Κύπρου

Η υπόθεση αφορά καταγγελία για βιασμό από γυναίκα (N.T.), η οποία είχε πάει στην αστυνομία και κατέθεσε ότι υπέστη βιασμό από άνδρα πολιτικό.

Ο εισαγγελικός έλεγχος και η ποινική δίωξη ξεκίνησαν, αλλά η Νομική Υπηρεσία και πιο συγκεκριμένα ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, διέκοψαν την ποινική δίωξη και έκλεισαν τη διαδικασία.

Η αιτούσα -γνωστή στο δικαστήριο μόνο με τα αρχικά N.T. για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων – κατήγγειλε ότι υπέστη βιασμό από άνδρα που ήταν γνωστός της και τον οποίο είχε καταγγείλει στις κυπριακές αρχές.

Η υπόθεση δεν αφορούσε απλώς τη διάπραξη του αδικήματος, αλλά τον τρόπο με τον οποίο οι κυπριακές αρχές -ειδικά η Νομική Υπηρεσία και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας- χειρίστηκαν την έρευνα και την ποινική δίωξη.

Το ΕΔΑΔ κατέληξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραβίασε βασικά άρθρα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξαιτίας του ανεπαρκούς και μεροληπτικού χειρισμού της υπόθεσης από τις εγχώριες αρχές.

Η απόφαση του ΕΔΑΔ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Κύπρο, με διαμαρτυρίες πολιτών έξω από τη Νομική Υπηρεσία στη Λευκωσία, αιτήματα για παραίτηση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, λόγω του χειρισμού της υπόθεσης και πολιτικές ανακοινώσεις από κόμματα που κατήγγειλαν ότι το σύστημα δεν στήριξε το θύμα, αλλά οδηγήθηκε σε διάκριση λόγω φύλου.

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για υπόθεση που εξετάζεται από τα κυπριακά δικαστήρια στο πλαίσιο ποινικής δίκης, αλλά για απόφαση του ΕΔΑΔ.

Υπόθεση μοναχών της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ

Η υπόθεση αφορά δύο πρώην Αρχιμανδρίτες της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ, στο Φτερικούδι, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με σειρά σοβαρών ποινικών κατηγοριών.

Η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, αλλά η δίκη έχει αναβληθεί αρκετές φορές και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Στις 24 Νοεμβρίου του 2025 η δίκη επαναπρογραμματίστηκε για τις 24 Φεβρουαρίου του 2026.

Οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας άνω των €63.000, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και ψευδή φορολογική δήλωση.

Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή και δεν έχουν παραδεχθεί καμία από τις κατηγορίες.

Υπόθεση Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα

Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής, Ησαΐας, έχει βρεθεί αντιμέτωπος ποινικές υποθέσεις, που σχετίζονται με την υπόθεση της Ιεράς Μονής Αββακούμ και συγκεκριμένα με παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ιδιαιτέρως για κάμερες που φέρονται να εγκατέστησε στο μοναστήρι και που υποστηρίζεται ότι κατέγραφαν προσωπικές στιγμές και εξομολογήσεις χωρίς συναίνεση, καθώς και οικονομικές κατηγορίες, αφού εξετάζονται υποτιθέμενες οικονομικές ατασθαλίες, π.χ. ποσού περί των €32.000 στο λογαριασμό του, που δεν επεξηγήθηκαν επαρκώς κατά τις έρευνες.

Ο Μητροπολίτης έχει παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες για την κλοπή των €32.000, με την υπόθεση να συνεχίζεται και εντός του 2026.

Ο ίδιος ο Μητροπολίτης αρνείται τις κατηγορίες, χαρακτηρίζει τις καταγγελίες «συκοφαντίες» και δηλώνει έτοιμος να αντιμετωπίσει τη δικαστική διαδικασία.

Υπόθεση του 4πλου θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος ανήμερα Πρωτοχρονιάς 2024 στη Λεμεσό

Τις πρώτες ώρες της 1ης Ιανουαρίου του 2024, στη Λεμεσό, σημειώθηκε ένα σοκαριστικό τετραπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στο σημείο διασταύρωσης Κρανιδιώτη με Αγία Αναστασία στην περιοχή των Πολεμιδιών, όταν όχημα διπλοκάμπινο που οδηγούσε 45χρονος διέσχισε με παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη και με υπερβολική ταχύτητα τη διασταύρωση.

Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του μια ολόκληρη οικογένεια, που επέβαινε στο άλλο όχημα και συγκεκριμένα τα αδέρφια Ευανθία Γεωργίου, 27 ετών και Νικόλας Γεωργίου, 17 ετών, καθώς και ο παππούς και η γιαγιά τους Νικόλας Ζαβρού, 73 ετών και Ευανθία Γεωργίου, 74 ετών.

Όλοι τους σκοτώθηκαν ακαριαία από τη σφοδρή σύγκρουση.

Ο 45χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου οδηγήθηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού και αντιμετώπισε συνολικά δέκα κατηγορίες, από τις οποίες οι τέσσερις αφορούσαν ανθρωποκτονία, καθώς επίσης παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και οδήγηση με ταχύτητα που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Αρχικά δεν είχε παραδεχθεί την ενοχή του, ωστόσο, στη συνέχεια αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο ότι η πράξη του οδήγησε στους θανάτους των τεσσάρων ατόμων.

Στις 25 Ιουλίου 2025, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε στον 45χρονο ποινή φυλάκισης 10 ετών, για τις κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχος, και συγκεκριμένα για τις τέσσερις ανθρωποκτονίες λόγω επικίνδυνης οδήγησης, οδήγηση με επικίνδυνη ταχύτητα και παραβίαση του κόκκινου φωτεινού σηματοδότη.

Υπόθεση βαρυποινίτη Ζαβράντωνα, “σοσιαλιτέ” και άλλων πέντε

Πρόκειται για υπόθεση, που αφορά σύμφωνα με την Αστυνομία και την κατηγορούσα Αρχή σε κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρές παράνομες δραστηριότητες, όπως διακίνηση ναρκωτικών, παράνομο τζόγο, παροχή προστασίας, ξέπλυμα χρήματος και οργάνωση εγκληματικού κυκλώματος.

Κατά την έρευνα είχαν κατασχεθεί πάνω από €300.000 σε μετρητά και πολύτιμος πίνακας, ενώ οι αρχές εκτιμούσαν ότι σε διάστημα περίπου έξι μηνών το κύκλωμα είχε κερδίσει πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Στην υπόθεση εμπλέκεται ο 48χρονος βαρυποινίτης, Γιώργος Χριστοδούλου, γνωστός ως Ζαβράντωνας, ο οποίος φέρεται ότι συντόνιζε παράνομες δραστηριότητες από το κελί των Κεντρικών Φυλακών.

Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι χρησιμοποιούσε παράνομα κινητό τηλέφωνο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε να δίνει εντολές και να διευθύνει τις παράνομες επιχειρήσεις.

Επίσης, στην υπόθεση εμπλέκεται μια 37χρονη γυναίκα γνωστή ως «σοσιαλιτέ» – επιχειρηματίας και προσωπικότητα των κοσμικών κύκλων της Λευκωσίας, που φέρεται ότι συνεργαζόταν μαζί του και ήταν βασικό πρόσωπο στην υπόθεση.

Εμπλέκονται ακόμα ο πατέρας, η μητέρα και ο αδελφός της 37χρονης, ένας 40χρονος άνδρας και μια 26χρονη δεσμοφύλακας των Κεντρικών Φυλακών, που φέρεται να παρείχε διευκολύνσεις εντός φυλακής.

Τον Ιούλιο του 2025, η υπόθεση παραπέμφθηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Η πρώτη προγραμματισμένη δίκη αρχικά ορίστηκε για Οκτώβριο του 2025, αλλά αναβλήθηκε λόγω νομικών ζητημάτων γύρω από εντάλματα και πρόσβαση σε στοιχεία.

Εκκρεμούν εξελίξεις και νέες ημερομηνίες δίκης.

Ιδιωτικές Ποινικές Διώξεις στην υπόθεση Θανάση Νικολάου

Μια από τις πιο σημαντικές και μακροχρόνιες νομικές μάχες, που συνεχίζονται στην Κύπρο, είναι η υπόθεση του 26χρονου εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου, που βρέθηκε νεκρός στις 29 Σεπτεμβρίου του 2005 κάτω από τη γέφυρα στην Αλάσσα, κοντά στη Λεμεσό.

Αρχικά ο θάνατος του είχε κριθεί ως αυτοκτονία, όμως, η οικογένειά του αντιδρούσε έντονα και επί σειρά ετών ζητούσε νέα διερεύνηση.

Το 2024, η θανατική ανάκριση της δικαστού Ντόριας Βαρωσιώτου κατέληξε ότι ο θάνατος του άτυχου Θανάση προήλθε από δολοφονία με στραγγαλισμό, ακυρώνοντας την προηγούμενη επίσημη εκδοχή.

Αυτή η εξέλιξη άνοιξε τον δρόμο για τη συνέχεια που ακολούθησε με την υποβολή ιδιωτικών ποινικών διώξεων από την οικογένεια του θανόντος εναντίον προσώπων που θεωρούνται υπεύθυνα για λάθη ή συγκάλυψη στην αρχική έρευνα.

Σε αντίθεση με τις κανονικές ποινικές διώξεις που ξεκινούν με απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας, οι ιδιωτικές ποινικές διώξεις είναι ατομικές, δηλαδή η οικογένεια του θανόντος καταθέτει η ίδια κατηγορητήριο εναντίον προσώπων, που θεωρεί ότι έχουν ευθύνη για παράνομη συμπεριφορά ή παραλείψεις, που οδήγησαν σε λανθασμένη ή πλημμελή διερεύνηση της υπόθεσης.

Στην περίπτωση του Θανάση Νικολάου, η Νομική Υπηρεσία είχε αρνηθεί να ασκήσει επίσημες ποινικές διώξεις, παρότι δύο ανεξάρτητες ανακριτικές εκθέσεις υποστήριζαν ότι υπήρξαν «σοβαρά λάθη» και «παραλείψεις» από αξιωματούχους.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο ιατροδικαστής, Πανίκος Σταυριανός, που αρχικά είχε καταλήξει στο συμπέρασμα της αυτοκτονίας και τέσσερις πρώην αξιωματικοί/στελέχη της Αστυνομίας, που ήταν υπεύθυνοι για την έρευνα την εποχή που βρέθηκε νεκρός ο Θανάσης.

Οι πέντε κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025, με σκοπό να αρχίσει η εκδίκαση των ιδιωτικών ποινικών διώξεων.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 39 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η συνωμοσία για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, η παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, η έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού από δημόσιο λειτουργό, η ψευδορκία, η παροχή ψευδών πληροφοριών, η κατάστροφή αποδεικτικών στοιχείων και η παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία

Εξάλλου, στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025, μετά από αίτημα υπεράσπισης για αναστολή της διαδικασίας έως ότου εκδικαστεί μια άλλη νομική πρόταση, ο Γενικός Εισαγγελέας αρνήθηκε να αναστείλει τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την κανονική εκδίκαση στο δικαστήριο.

Υπόθεση τερματισμού υπηρεσίας της Ντόριας Βαρωσιώτου

Ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Κύπρου βρίσκεται και η υπόθεση της Ντόριας Βαρωσιώτου, σχετικά με τον τερματισμό της υπηρεσίας της ως δικαστού.

Η Ντόρια Βαρωσιώτου άσκησε ένσταση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), το οποίο αποφάσισε να μη μονιμοποιήσει τον διορισμό της στη θέση της Επαρχιακής Δικαστού και να τερματίσει την υπηρεσία της μετά τη δοκιμαστική θητεία. Η Βαρωσιώτου υποστηρίζει ότι αυτή η απόφαση είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στη δικαστική ανεξαρτησία, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της απόφασης που εξέδωσε για την υπόθεση Θανάση Νικολάου, όπου κρίνει ότι ο θάνατος δεν ήταν αυτοκτονία, αλλά εγκληματική ενέργεια.

Η ένστασή της καταχωρήθηκε τον Ιούλιο του 2025 και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο άρχισε να την εξετάζει με διαδικασίες που περιλαμβάνουν γραπτές και προφορικές αγορεύσεις των δύο πλευρών.

Στην εκδίκαση, υπήρξαν νομικά επιχειρήματα για αντισυνταγματικότητα της διαδικασίας τερματισμού της υπηρεσίας της και εμπλοκή ζητημάτων που αφορούν τη δικαστική ανεξαρτησία.

Το δικαστήριο απέρριψε αίτημα της κ. Βαρωσιώτου για προσωρινή αναστολή της απόφασης του ΑΔΣ, δηλαδή να επιστρέψει στην θέση της δικαστού μέχρι την τελική απόφαση.

Η δικαστής είχε, επίσης, ζητήσει να εξαιρεθούν τρεις δικαστές του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου που έκριναν την υπόθεση, για λόγους αντικειμενικότητας και αμεροληψίας. Το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα να απορρίψει αυτό το αίτημα εξαίρεσης.

Η απόφαση αναμένεται να καθορίσει αν η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου ήταν συνταγματικά ορθή, αν η διαδικασία τερματισμού της θητείας της Βαρωσιώτου πλήττει τη δικαστική ανεξαρτησία και σε ενδεχόμενο θετικό αποτέλεσμα, αν θα μπορούσε να επιστρέψει στη θέση της ή να ακυρωθεί η αρχική απόφαση του ΑΔΣ.

Στις 22 Οκτωβρίου του 2025 το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να ανακοινώσει την απόφασή του «το συντομότερο δυνατό», ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα η απόφαση.

Υποθέσεις σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών

Οι πιο γνωστές υποθέσεις σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών, που έχουν απασχολήσει τα κυπριακά δικαστήρια το 2025, είναι του 74χρονου επιχειρηματία, Σιμόν Αϊκούτ, της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας, Εύας Ιζαμπέλα Κιούνζελ, και μιας συνταξιούχου αισθητικού και μιας κομμώτριας από την Ουγγαρία.

Ο Σιμόν Αϊκούτ ήταν επικεφαλής εταιρειών, που αναπτύσσουν ακίνητα στα κατεχόμενα. Η κατηγορούσα Αρχή τον κατηγόρησε για παράνομες επιχειρηματικές ενέργειες, που αφορούσαν την κατασκευή και την πώληση ακινήτων σε ελληνική κυπριακή γη, χωρίς τη συγκατάθεση των νόμιμων ιδιοκτητών, δηλαδή σφετερισμό περιουσιών που ανήκουν σε εκτοπισμένους Ελληνοκύπριους.

Στις 13 Οκτωβρίου 2025, ενώ η υπόθεση βρισκόταν σε εξέλιξη στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, ο Αϊκούτ παραδέχθηκε 40 κατηγορίες από αρχικά 242 που αντιμετώπιζε, στο πλαίσιο συμφωνίας με την κατηγορούσα Αρχή.

Στις 24 Οκτωβρίου του 2025, το Κακουργιοδικείο επέβαλε στον Αϊκούτ ποινή φυλάκισης πέντε ετών, με την περίοδο κράτησης πριν τη δίκη να συνυπολογίζεται στην ποινή.

Οι παράνομες δραστηριότητες αφορούσαν 40 τεμάχια γης συνολικής έκτασης περίπου 395.000 τ.μ. και αξίας περίπου €39 εκ., σε κατεχόμενες περιοχές όπως Άγιος Αμβρόσιος Κερύνειας, Τρικώμο, Γαστριά και Ακανθού Αμμοχώστου.

Στη δεύτερη υπόθεση, μια 49χρονη Γερμανίδα υπήκοος αντιμετωπίζει κατηγορίες, που σχετίζονται με σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, ιδίως μέσω διαφήμισης, προώθησης και πιθανής πώλησης ακινήτων, που ανεγέρθηκαν σε ελληνοκυπριακή γη στα κατεχόμενα, χωρίς τη συγκατάθεση των νόμιμων ιδιοκτητών.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει δύο δίκες εντός δίκης, με την πρώτη να εξετάζει αν η κατάθεση της κατηγορούμενης στην Αστυνομία στις 11 Ιουλίου του 2024 ήταν εθελοντική και σύννομη και η δεύτερη δικαστικά ζητήματα, σχετικά με την νομιμότητα άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η έρευνα και η κατάθεση παραβίασαν τα δικαιώματά της και ότι κάποια στοιχεία (π.χ. από ηλεκτρονικές συσκευές) δεν χρησιμοποιούνται νόμιμα ως αποδεικτικά.

Η διαδικασία συνεχίζει να εκκρεμεί και θα εκδικαστεί επί της ουσίας εντός του 2026.

Σχετικά με την τρίτη υπόθεση, δύο γυναίκες από την Ουγγαρία κατηγορήθηκαν για σφετερισμό περιουσιών ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, κυρίως για διαφήμιση και προώθηση πώλησης κατοικιών, που είχαν ανεγερθεί σε γη ελληνικής ιδιοκτησίας χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών.

Δρούσαν ως μεσίτριες ή διαφημίστριες για την πώληση ακινήτων στα κατεχόμενα, μέσω διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων, για λογαριασμό προώθησης τουριστικών κατοικιών. Τα ακίνητα αυτά βρισκόταν σε περιοχές όπως Άγιος Αμβρόσιος, Ακανθού και Καλογραία, με γη που ανήκε σε εκτοπισμένους Ελληνοκύπριους.

Στις 9 Μαΐου του 2025, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας επέβαλε ποινές φυλάκισης στις δύο γυναίκες και συγκεκριμένα 2,5 χρόνια στη μία για 21 κατηγορίες που παραδέχθηκε και 15 μήνες στην άλλη για 6 κατηγορίες που παραδέχθηκε.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες είτε αποσύρθηκαν είτε ανεστάλησαν, μετά από συμφωνία με την κατηγορούσα Αρχή.

Υποθέσεις πολιτογραφήσεων

Το 2025 απασχόλησαν τα κυπριακά Δικαστήρια και δύο σημαντικές υποθέσεις πολιτογραφήσεων (χρυσών διαβατηρίων).

Η μία είναι η υπόθεση Συλλούρη – Τζιοβάνη και η άλλη αφορά στον πρώην Υπουργό Μεταφορών, Μάριο Δημητριάδη, και άλλους εννέα.

Η πρώτη υπόθεση συνδέεται με το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων, που αποκαλύφθηκε κυρίως μέσω ρεπορτάζ του Al Jazeera, για παραλείψεις, παραβιάσεις διαδικασιών και κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, χωρίς σωστή αξιολόγηση ή με επίδραση προσώπων σε δημόσια αξιώματα.

Κατηγορούμενοι ο Δημήτρης Συλλούρης, πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο Χριστάκης Τζιοβάνης, πρώην βουλευτής και επιχειρηματίας.

Στις 17 Φεβρουαρίου του 2026, μετά από πολύχρονη δικαστική μάχη, πέφτει η αυλαία στην πολύκροτη αυτή ποινική υπόθεση, με το Δικαστήριο να ανακοινώνει την ετυμηγορία του.

Η απόφαση θα καθορίσει αν οι κατηγορούμενοι είναι ένοχοι ή αθώοι για τα αδικήματα που τους αποδίδονται.

Στη δεύτερη υπόθεση, κατηγορούμενοι είναι ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, Μάριος Δημητριάδης, και εννέα επιπλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως επηρεασμός, δωροδοκία, συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβίαση διεθνών συμβάσεων για την ποινικοποίηση της διαφθοράς.

Η υπόθεση αναβλήθηκε πολλές φορές μέσα στο 2025, λόγω αιτημάτων της υπεράσπισης και φόρτου εργασίας του Δικαστηρίου.

Η ακρόαση επί της ουσίας πρόκειται να ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου του 2026.

Υπόθεση θανάτου του καταδρομέα Παναγιώτη Γιαννιού

Τελεσίδικη εξέλιξη για την υπόθεση του Αρχιλοχία, που καταδικάστηκε για τον θάνατο του καταδρομέα Παναγιώτη Γιαννιού, σημειώθηκε το 2025.

Η υπόθεση αφορά στην τραγική πτώση και το θάνατο του 27χρονου καταδρομέα, Παναγιώτη Γιαννιού, από ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς τον Ιούνιο του 2022, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στην περιοχή Λάρας, στον Ακάμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Γιαννιός είχε λάβει εντολή να πραγματοποιήσει άλμα από το ελικόπτερο στη θάλασσα ως μέρος της άσκησης Helocast.

Το άλμα έγινε από πολύ μεγαλύτερο ύψος και με υψηλότερη ταχύτητα από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Με βάση την απόφαση του Στρατιωτικού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ο Αρχιλοχίας Μαρίνος Ιωάννου, υπεύθυνος για την επιχείρηση ρίψης, έδωσε την εντολή χωρίς την απαραίτητη άδεια ή συντονισμό και κρίθηκε ότι οι ενέργειές του ήταν αλόγιστες, απερίσκεπτες και επικίνδυνες.

Στις 30 Ιουνίου του 2025 το Στρατιωτικό Δικαστήριο Λευκωσίας αποφάσισε την ποινή φυλάκισης των 18 μηνών στον Αρχιλοχία χωρίς αναστολή.

Το Στρατοδικείο έλαβε υπόψη προς όφελος του καταδικασθέντα το λευκό ποινικό μητρώο και την καλή πορεία του μέσα στην Εθνική Φρουρά, ωστόσο, αυτό δεν απέτρεψε την επιβολή της ποινής.

Υπόθεση πρώην Επιτρόπου Εθελοντισμού Γ. Γιαννάκη

Άλλη μια υπόθεση που απασχόλησε την κοινή γνώμη το 2025 ήταν αυτή που οδήγησε στη φυλάκιση τον Γιάννη Γιαννάκη.

Ο Γιάννης Γιαννάκη υπηρέτησε ως Επίτροπος Εθελοντισμού και ήταν υψηλόβαθμος λειτουργός στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ).

Η υπόθεσή του έγινε μία από τις πιο πολυσυζητημένες ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στην Κύπρο.

Η Νομική Υπηρεσία του είχε απαγγείλει κατηγορίες για κατοχή και κυκλοφορία πλαστών επίσημων εγγράφων (πτυχίο πανεπιστημίου, απολυτήριο λυκείου και συστατικές επιστολές) και χρήση αυτών των πλαστών εγγράφων, ώστε να αποκτήσει και να διατηρήσει θέση δημόσιας ευθύνης.

Αρχικά αντιμετώπιζε περισσότερες κατηγορίες, αλλά τον Αύγουστο του 2025, απαλλάχθηκε από πέντε εκ των οκτώ που του είχαν απαγγελθεί, ενώ παραδέχθηκε τρεις για κυκλοφορία πλαστών εγγράφων.

Η δίκη είχε πολλές αναβολές και καθυστερήσεις πριν φτάσει στο τελικό στάδιο.

Τελικά, στις 11 Σεπτεμβρίου του 2025 το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας επέβαλε στον πρώην Επίτροπο ποινή φυλάκισης τριών ετών (36 μήνες) χωρίς αναστολή για τις τρεις κατηγορίες που παραδέχθηκε.

Δύο από τις ποινές ήταν διαδοχικές (18 μήνες η κάθε μία), ενώ η τρίτη ήταν συντρέχουσα (18 μήνες), με συνολικό αποτέλεσμα 36 μήνες φυλάκιση.

Εξάλλου, μετά την απόφαση η Νομική Υπηρεσία κατέθεσε έφεση, επιδιώκοντας αύξηση της ποινής, ενώ η υπεράσπιση του καταδικασθέντος Γιαννάκη υποστηρίζει ότι οι ποινές πρέπει να εκτελεστούν μόνο ταυτόχρονα (18 μήνες), αντί διαδοχικά.

Η υπόθεση παραμένει σε στάδιο εφέσεων, με πιθανές νομικές εξελίξεις το 2026.

ΚΥΠΕ