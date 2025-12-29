Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό προκάλεσε το περιστατικό που σημειώθηκε πριν από περίπου έναν μήνα, όταν επτά νεογέννητα κουτάβια εντοπίστηκαν στον φράχτη του Ξυλιάτου στην επαρχία Λευκωσία.

Ανακοίνωση που εξέδωσε το Κίνημα Οικολόγων αναφέρει ότι τα σκυλάκια πετάχτηκαν «σαν να ήταν σκουπίδια», σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια πράξη παράνομη και καταδικαστέα από το σύνολο της κοινωνίας.

Λόγω της ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασής τους, έγινε δημόσια έκκληση για εντοπισμό νεογέννητης σκυλίτσας που θα μπορούσε να τα υιοθετήσει, καθώς αυτός θεωρούνταν ο μοναδικός τρόπος επιβίωσής τους. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκε ο Βασίλης Πεντάφκας, νόμιμος φροντιστής και εκτροφέας σκύλων, ο οποίος ανέλαβε τη φροντίδα τους. Παρά τις προσπάθειες, για έξι από τα κουτάβια ήταν ήδη αργά.

Το ένα κουτάβι που κατάφερε να επιβιώσει υιοθετήθηκε από τη σκυλίτσα του κ. Πεντάφκα και, έπειτα από εντατική φροντίδα, παραμένει στη ζωή, σε μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται από τους εμπλεκόμενους ως «μικρό θαύμα». Ευχαριστίες εκφράζονται και προς τον κ. Αντρέα Χριστοφή για τη συμβολή του.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εγκατάλειψης ζώων και των σοβαρών συνεπειών που αυτή συνεπάγεται. Φιλοζωικές οργανώσεις και πολίτες τονίζουν ότι η εγκατάλειψη, ιδιαίτερα νεογέννητων ζώων, ισοδυναμεί με έναν αργό και βασανιστικό θάνατο και υπογραμμίζουν την ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής της νομοθεσίας, αλλά και ενίσχυσης της κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Όπως επισημαίνεται, ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία αντιμετωπίζει τα ανυπεράσπιστα ζώα αποτελεί δείκτη πολιτισμού και ανθρωπιάς, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για το είδος της κοινωνίας που επιλέγουμε να οικοδομήσουμε.