Η Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας, μετά από κίτρινη προειδοποίηση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, με ισχύ από σήμερα, 11 Ιανουαρίου, ώρα 9 μ.μ., μέχρι αύριο 12 Ιανουαρίου 2026, ώρα 9 μ.μ., για βροχές και ισχυρές καταιγίδες, που αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα παράλια, καθώς και για το ενδεχόμενο χαλαζόπτωσης, προβαίνει στις πιο κάτω συστάσεις προς το κοινό, με στόχο την πρόληψη και την ορθή προετοιμασία για ελαχιστοποίηση των κινδύνων και αρνητικών συνεπειών:

Μέτρα αυτοπροστασίας από πλημμύρες

Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας ή τον χώρο εργασίας σας δεν είναι φραγμένα.

Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στο υποστατικό σας λειτουργούν κανονικά.

Αν διαθέτετε υπόγειο σε ευπαθή περιοχή με κίνδυνο να πλημμυρίσει, προχωρήστε στην ανόρυξη ειδικού λάκκου συσσώρευσης νερού και εγκαταστήστε αυτόματη αντλία νερού. Απομακρύνετε από το υπόγειό σας πολύτιμα αντικείμενα ή ακριβό εξοπλισμό.

Αν κατοικείτε σε οικόπεδο με αυλή, αφήστε -όπου είναι δυνατόν- ελεύθερο χώμα για να απορροφά νερό η γη.

Στερεώστε αντικείμενα που πιθανόν να παρασυρθούν από το νερό και να μετακινηθούν (π.χ. ντεπόζιτα, θερμοσίφωνες, κ.ά.).

Επιδιορθώστε τυχόν ανοίγματα σε τοίχους περίφραξης.

Ετοιμάστε σακιά άμμου που θα εμποδίσουν την εισροή νερού στο υποστατικό σας, αν βρίσκεται σε περιοχή που διατρέχει κίνδυνο να πλημμυρίσει.

Σε περίπτωση που ενημερωθείτε για την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, περιορίστε τις μετακινήσεις σας και αποφύγετε την εργασία και παραμονή σε υπόγειους χώρους.

Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας

Αν είστε μέσα σε κτήριο:

Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές ψηλό σημείο.

Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο:

Μη διασχίσετε πλημμυρισμένο δρόμο πεζή ή με αυτοκίνητο / ποδήλατο / μοτοσυκλέτα.

Σταματήστε και αλλάξτε κατεύθυνση, αν βρεθείτε σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει.

Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν έχει ακινητοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.

Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.

Μην πλησιάζετε σε περιοχές στις οποίες έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Μετά την πλημμύρα

Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο:

Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να πλημμυρίσουν τις επόμενες ώρες καθότι: η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά των γνώριμων περιοχών, εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα και περιοχές με επικίνδυνη κλίση, και τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα, αν έχουν παρασύρει μαζί τους διαφόρων ειδών αντικείμενα ή και ζώα.

Μην εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης.

Μην χρησιμοποιείτε χωρίς σοβαρό λόγο το τηλέφωνο.

Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης:

Να θυμάστε ότι οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την απόσυρση των υδάτων.

Βεβαιωθείτε από τις αρμόδιες Αρχές ότι η περιοχή σας είναι ασφαλής και μπορείτε να επιστρέψετε για τις εργασίες αποκατάστασης.

Κλείστε τους διακόπτες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Φορέστε κλειστά παπούτσια και κατάλληλη ενδυμασία, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.

Μέτρα αυτοπροστασίας από ανεμοστρόβιλους

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

Απομακρύνετε από την αυλή του σπιτιού αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν από τον ανεμοστρόβιλο και στερεώστε καλά αυτά που δεν είναι στερεωμένα.

Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα, αφήνοντας ανοικτά τα εσωτερικά γυάλινα παραθυρόφυλλα, για γρήγορη εξίσωση της εσωτερικής και εξωτερικής ατμοσφαιρικής πίεσης.

Απομακρυνθείτε από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν και από γυαλιά που πιθανόν να σπάσουν.

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο:

Παρακολουθήστε, αν είναι δυνατόν, τη διαδρομή του ανεμοστρόβιλου και απομακρυνθείτε το ταχύτερο δυνατόν από τα σημεία που θα περάσει, παραμένοντας μακριά από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν και να σας κτυπήσουν.

Αν δεν μπορέσετε να απομακρυνθείτε έγκαιρα από τη διαδρομή του ανεμοστρόβιλου, ξαπλώστε μπρούμυτα σε κάποιο κοίλωμα, προστατεύοντας το κεφάλι με τα χέριά σας, για να μην κινδυνεύετε να κτυπηθείτε από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν ή δέντρα που πιθανόν να ξεριζωθούν.

Μέτρα αυτοπροστασίας από ισχυρούς ανέμους

Πριν και κατά τη διάρκεια των ισχυρών ανέμων