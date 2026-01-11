Έντονες βροχοπτώσεις αλλά και χιόνια σημειώνονται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, ενώ αρκετοί χρήστες ανάρτησαν βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα βίντεο, μεγάλες ποσότητες νερού συσσωρεύθηκαν προς το φράγμα του Κούρη.

Παράλληλα, καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται από το απόγευμα της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού στην περιοχή Κόρνου και Κοφίνου, συνεπεία της οποία παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, ενώ η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Υπενθυμίζεται ότι, το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε Κίτρινη Προειδοποίηση για βροχές και μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες με ισχύ από τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής έως τις 21:00 τη Δευτέρα.

Βίντεο

Κίτρινη προειδοποίηση

Προειδοποίηση ΕΜΜΑ για συνδυασμό φαινομένων



Η ένταση της βροχής εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ η συνολική βροχόπτωση είναι πιθανό τοπικά να ξεπεράσει τα 55 χιλιοστά στο εικοσιτετράωρο, κυρίως στα παράλια και τα ορεινά.

Αναλυτικά ο καιρός

Βαρομετρικό χαμηλό του οποίου το κέντρο βρίσκεται βορειοδυτικά της Κύπρου, κινείται νοτιοανατολικά και επηρεάζει την περιοχή από απόψε, ενώ ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται από αύριο.

Απόψε, αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται χιονόπτωση, η οποία τοπικά πιθανό να είναι πυκνή. Τοπικά στα ορεινά θα επικρατεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, αρχικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ για να καταστούν αργότερα γενικά μέτριοι, 4 Μποφόρ και στα προσήνεμα παράλια και ορεινά παροδικά μέχρι ισχυροί, 5 Μποφόρ. Σε καταιγίδα ωστόσο, οι άνεμοι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται με ισχυρότερες ριπές. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά γενικά κυματώδης και στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βορειοδυτικά κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 12 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά σε υπήνεμες περιοχές αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται χιονόπτωση, η οποία τοπικά πιθανό να είναι πυκνή. Τοπικά στα ορεινά θα επικρατεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, στο εσωτερικό και σε υπήνεμες περιοχές μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και στις προσήνεμες παράλιες και ορεινές περιοχές ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Σε καταιγίδα ωστόσο, οι άνεμοι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται με ισχυρότερες ριπές. Η θάλασσα θα είναι γενικά κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά σε υπήνεμες περιοχές θα επικρατεί παγετός.

Το βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται χιονόπτωση, η οποία τοπικά αναμένεται να είναι πυκνή. Τοπικά στα ορεινά θα επικρατεί ομίχλη και παγετός. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι, 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης.

Την Τρίτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές ή και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται χιονόπτωση, η οποία τοπικά πιθανό να είναι πυκνή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και πιθανό χιονόνερο ή και χιόνι στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή άνοδο για να βρεθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 2 το απόγευμα ήταν:

Μέγιστη Θερμοκρασία Ελάχιστη Θερμοκρασία Σχετική Υγρασία Λευκωσία: 20°C 7°C 70% Αεροδρόμιο Λάρνακας: 21°C 13°C 67% Λεμεσός: 20°C 12°C 61% Αεροδρόμιο Πάφου: 20°C 15°C 64% Φρέναρος: 20°C 13°C 69% Πρόδρομος: 6°C 4°C 100% Πόλις Χρυσοχούς: 20°C 14°C 58%

Καταρρακτώδεις βροχές στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.