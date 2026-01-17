Χτυπά αδιακρίτως μικρούς και μεγάλους η γρίπη, η οποία φαίνεται ότι έχει κάνει για τα καλά την επίθεση της και επηρεάζει ήδη χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών.

Ολόκληρο το Σύστημα Υγείας βρίσκεται στο πόδι. Το υπουργείο Υγείας πραγματοποίησε σύσκεψη προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα με στόχο να αποφορτιστούν τα κρατικά νοσηλευτήρια, ο ΟΚΥπΥ βρίσκεται σε εγρήγορση με τα ΤΑΕΠ των δημόσιων νοσοκομείων να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, καθώς αναμένεται ακόμα πιο αυξημένη προσέλευση λόγω Σαββατοκύριακου και τα εφημερεύοντα ιατρεία του Γενικού Συστήματος Υγείας λειτουργούν με ωράριο διευρυμένο κατά δύο ώρες σε όλες τις πόλεις.

Η Κύπρος, τον φετινό χειμώνα μετρά επτά νεκρούς, μέχρι τώρα, λόγω γρίπης, ενώ δεκάδες άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι και χρόνιοι ασθενείς βρίσκονται ήδη σε νοσηλεία. Χιλιάδες, βεβαίως, πολίτες, ενήλικες και παιδιά, ταλαιπωρούνται εξαιτίας των συμπτωμάτων που κατά τη φετινή χρονιά, σύμφωνα με τους γιατρούς, χαρακτηρίζονται από έντονο και επίμονο βήχα και υψηλό πυρετό.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος Χαριλάου, «ενόψει Σαββατοκύριακου και με δεδομένο ότι πάντοτε τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, η πίεση είναι μεγαλύτερη, τα ΤΑΕΠ μας βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα η όλη κατάσταση θα αντιμετωπισθεί».

Στο υπουργείο Υγείας, ανέφερε η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη «με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση της έξαρσης των εποχικών λοιμώξεων. Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των ασθενών που χρειάζονται νοσηλεία, μέσα από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα» για αυτό και συμμετείχαν τόσο εκπρόσωποι του ΟΚΥπΥ όσο και εκπρόσωποι των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Η δραστηριότητα της γρίπης και γενικά όλων των ιών του χειμώνα είναι ιδιαίτερα αυξημένη αυτό το διάστημα και η μετάδοση από άτομο σε άτομο θέτει σε κίνδυνο κυρίως τα άτομα που ανήκουν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα ηλικιωμένα άτομα, τα ανοσοκατασταλμένα άτομα και τους χρόνιους ασθενείς.

Καλούν δε όλους τους πολίτες να τηρούν πιστά τα μέτρα ατομικής προστασίας προκειμένου να αποφεύγεται η μετάδοση των ιών: Συχνό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι, χρήση αντισηπτικών, συχνός αερισμός των χώρων, περιορισμός των ατόμων που παρουσιάζουν συμπτώματα και χρήση μάσκας εκεί και όπου χρειάζεται όπως για παράδειγμα κατά τις επισκέψεις σε νοσοκομεία και γηροκομεία. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων και εάν ο βήχας, η δυσχέρεια και ο πυρετός δεν υποχωρούν επιβάλλεται επικοινωνία με τον προσωπικό γιατρό. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα εφημερεύοντα ιατρεία του ΓεΣΥ ή σε περίπτωση σοβαρότερων συμπτωμάτων να επισκέπτονται τα ΤΑΕΠ.