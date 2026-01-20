Τα μικρά κράτη δύνανται να διαδραματίσουν δυσανάλογα σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα, μέσω της καινοτομίας, της ευελιξίας και της ανάπτυξης εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων, υπογραμμίστηκε σε εργαστήριο, το οποίο διοργάνωσε το Υπουργείο Άμυνας στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Υπουργείου.

Όπως αναφέρεται, το Υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, διοργάνωσε «με επιτυχία» εργαστήριο με θέμα «Η Αμυντική Βιομηχανία των Μικρών Κρατών: Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η συνεργασία τους με τα Υπουργεία Άμυνας».

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή των Στρατιωτικών Αντιπροσώπων των κρατών μελών, καθώς και εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Διευθυντής Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Αμυντικών Δυνατοτήτων του Υπουργείου Άμυνας, Δρ Παναγιώτης Χατζηπαυλής, ο οποίος ανέπτυξε τη στρατηγική αξία των μικρών κρατών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Βάσης, αναφέρεται.

«Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου υπογραμμίστηκε ότι τα μικρά κράτη δύνανται να διαδραματίσουν δυσανάλογα σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα, μέσω της καινοτομίας, της ευελιξίας και της ανάπτυξης εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων», αναφέρεται. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων, της διασυνοριακής βιομηχανικής συνεργασίας και της στενότερης διασύνδεσης μεταξύ των επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και της αμυντικής έρευνας και ανάπτυξης, προστίθεται.

Ο Δρ Χατζηπαυλής, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, παρουσίασε, επίσης, τη δυναμική ανάπτυξη του αμυντικού οικοσυστήματος της Κύπρου, τις πρόσφατες θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο Υπουργείο Άμυνας, καθώς και τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, με έμφαση σε τομείς όπως τα μη επανδρωμένα συστήματα, η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη και τα προηγμένα υλικά.

Σημειώνεται ότι το εργαστήριο εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της Κυπριακής Προεδρίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας, της στρατηγικής αυτονομίας και της βιομηχανικής ανθεκτικότητας της Ένωσης, ενώ παράλληλα στηρίζει ενεργά την ανάδειξη και περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού αμυντικού οικοσυστήματος.

ΚΥΠΕ