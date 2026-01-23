Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11.30 σήμερα το πρωί, όταν ένα φορτηγό ανατράπηκε πλησίον του γεφυριού Καλού Χωριού Ορεινής (Κλήρου), σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η μία λωρίδα του δρόμου με κατεύθυνση τον κύριο δρόμο Παλαιχωρίου είναι κλειστή.

Η Αστυνομία προτρέπει τους οδηγούς που διακινούνται στην πιο πάνω περιοχή, να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις σημάνσεις της Αστυνομίας.

Ο 39χρονος οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για προληπτικούς λόγους.