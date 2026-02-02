Φοβερό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι σε μία από τις κεντρικές αρτηρίες της Λεμεσού, και συγκεκριμένα στη συμβολή της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού με την οδό Νίκου Παττίχη.

Από το τροχαίο, η γυναίκα που οδηγούσε το ένα όχημα υπέστη σοκ, ενώ αρχικά εξέφρασε πόνο στο στερνό. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο όπου την παρέλαβε για να την μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η γυναίκα οδηγούσε το όχημά της από τα ανατολικά προς τα δυτικά, στο ύψος των φώτων τροχαίας όπου υπάρχουν κάμερες φωτοεπισήμανσης, επιχείρησε να στρίψει δεξιά προς την οδό Νίκου Παττίχη. Την ίδια στιγμή, όχημα που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση συγκρούστηκε με το όχημά της, με αποτέλεσμα η γυναίκα να καταλήξει στη διαχωριστική νησίδα και το όχημά της να ακινητοποιήθηκε στα φώτα τροχαίας, στη μέση του δρόμου.

Διερχόμενοι οδηγοί κατέβηκαν για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο οδηγός του δεύτερου οχήματος δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο κλήθηκαν μέλη της Τροχαίας Λεμεσού για τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου