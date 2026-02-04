Στον Ρώσο υπήκοο, μόνιμο κάτοικο Λεμεσού, Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ, 53 ετών, ανήκει η σορός που ανασύρθηκε από την Αστυνομία των ΒΒ στην παραλία Αυδήμου στις 15 Ιανουαρίου 2026, μετά από ανάλυση και ταυτοποίηση DNA

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ο 53χρονος είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο στις 7 Ιανουαρίου 2026. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του, καθώς και τα ακριβή αίτια, τελούν υπό διερεύνηση από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας των ΒΒ.

Οι οικείοι του εκλιπόντος έχουν ενημερωθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.