Διακόπηκαν για σήμερα οι έρευνες της Αστυνομίας και της Πολιτικής Άμυνας για τον εντοπισμό του 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι έντονες βροχοπτώσεις που καταγράφονται στην επαρχία Λεμεσού οδήγησαν από νωρίς στη διακοπή της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, η οποία αναμένεται να επαναρχίσει αύριο με το πρώτο φως της ημέρας.

Μέχρι τη διακοπή των ερευνών, στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, μέλη του Τμήματος Έρευνας και Διάσωσης Λεμεσού της Πολιτικής Άμυνας, εθελοντές, καθώς και ελικόπτερο και drone. Το βάρος των ερευνών είχε δοθεί στη δυτική Λεμεσό και συγκεκριμένα στην περιοχή του Πισσουρίου, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου του αγνοούμενου.

Όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, και χθες Σάββατο διεξήχθησαν έρευνες σε συγκεκριμένη απόκρημνη περιοχή του Πισσουρίου, υπό τον συντονισμό του Τμηματάρχη Έρευνας και Διάσωσης Λεμεσού, Μιχάλη Μουσκάλλη.

Την εξαφάνιση του 56χρονου δήλωσε υπάλληλός του, η οποία ενημέρωσε τις Αρχές ότι δεν ανταποκρινόταν στις τηλεφωνικές της κλήσεις. Η ίδια κατέθεσε στην Αστυνομία και στοιχεία για την ενδυμασία που φορούσε την τελευταία φορά που τον είδε.

Ο αγνοούμενος, Vladislav Baumgertner, 56 ετών, περιγράφεται ως ύψους περίπου 1,90 μέτρων, λεπτής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή του φέρεται να φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα. Απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λεμεσό από τις 07/01/2026.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης φέρεται ο 56χρονος να είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις ρωσικές Αρχές.