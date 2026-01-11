Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στις έρευνες συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, ελικόπτερο, drone, μέλη της Πολιτικής Άμυνας καθώς και εθελοντές. Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή του Πισσουρίου, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου του 56χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 56χρονος αγνοείται από τις 7 Ιανουαρίου. Η Αστυνομία εξέδωσε σήμερα το πρωί ανακοίνωση ζητώντας πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του VLADISLAV BAUMGERTNER, 56 ετών, από τη Ρωσία, ο οποίος απουσιάζει από τις 07/01/2026 από τον χώρο διαμονής του στη Λεμεσό.

Ο 56χρονος περιγράφεται ως ύψους περίπου 1,90 μέτρων, λεπτής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή του φέρεται να φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα.

Οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό του, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό 25-805057, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.