Παραδόθηκε σήμερα η Α’ Φάση του Προαναχωρησιακού Κέντρου στις «Λίμνες», παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο Υπουργός πραγματοποίησε επίσκεψη στο εργοτάξιο ενός ιδιαίτερα σημαντικού Έργου για τον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, που αφορά την ανέγερση του Κέντρου Φιλοξενίας «ΛΙΜΝΕΣ» για αιτητές Διεθνούς Προστασίας και του Προαναχωρησιακού Κέντρου για πρόσωπα που θα επαναπατριστούν, στην περιοχή Μενόγεια της Επαρχίας Λάρνακας, στο πλαίσιο παρακολούθησης της προόδου των εργασιών.

Στόχος του Έργου είναι η ενίσχυση του συστήματος υποδοχής, ασύλου και επιστροφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις που δέχεται η χώρα, η υλοποίηση του Έργου κρίνεται εξαιρετικά σημαντική, τόσο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτητών Διεθνούς Προστασίας όσο και για την επίσπευση των διαδικασιών επαναπατρισμού.

Στοιχεία Συμβολαίου:

Εργολάβος: CYFIELD – IACOVOU (MN) JOINT VENTURE

Ποσό Συμβολαίου: € 84.888.000 συν Φ.Π.Α.

Διάρκεια Κατασκευαστικής Περιόδου: 24 μήνες

Ημερομηνία Έναρξης Έργου: 22 Αυγούστου 2023

Συμβατική Ημερομηνία Αποπεράτωσης: 22 Αυγούστου 2025

Αναθεωρημένη Ημερομηνία Αποπεράτωσης:

Τμήμα Α: Μέρος του ΠΚ στις 20/01/2026

Τμήμα Β: Ολόκληρο το ΠΚ στις 30/04/2026

Τμήμα Γ: Ολόκληρο το Κέντρο Φιλοξενίας στις 07/09/2026

Περίοδος Ευθύνης Ελαττωμάτων και Συντήρησης: 8έτη, ξεχωριστά για το κάθε Τμήμα

Το Έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Προαναχωρησιακό Κέντρο , χωρητικότητας περίπου 800 ατόμων, στο οποίο θα διαμένουν αιτητές των οποίων η αίτηση Διεθνούς Προστασίας έχει απορριφθεί σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και αναμένουν επαναπατρισμό, καθώς και άτομα που έχουν αιτηθεί οικειοθελώς επαναπατρισμό, αποποιούμενα την εν λόγω αίτηση.

, χωρητικότητας περίπου 800 ατόμων, στο οποίο θα διαμένουν αιτητές των οποίων η αίτηση Διεθνούς Προστασίας έχει απορριφθεί σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και αναμένουν επαναπατρισμό, καθώς και άτομα που έχουν αιτηθεί οικειοθελώς επαναπατρισμό, αποποιούμενα την εν λόγω αίτηση. Κέντρο Φιλοξενίας , χωρητικότητας περίπου 1.000 ατόμων, στο οποίο θα διαμένουν αιτητές των οποίων η αίτηση Διεθνούς Προστασίας έχει απορριφθεί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.

, χωρητικότητας περίπου 1.000 ατόμων, στο οποίο θα διαμένουν αιτητές των οποίων η αίτηση Διεθνούς Προστασίας έχει απορριφθεί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Χώρους κοινόχρηστων δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους ψυχαγωγίας και παιχνιδότοπο, χώρους άσκησης θρησκευτικών καθηκόντων, κοινόχρηστους κήπους, καθώς και εξωτερικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων.

Το Έργο θα παραληφθεί σε τρεις διακριτές φάσεις/τμήματα:

Τμήμα Α : Μέρος του Προαναχωρησιακού Κέντρου, χωρητικότητας 160 ατόμων.

: Μέρος του Προαναχωρησιακού Κέντρου, χωρητικότητας 160 ατόμων. Τμήμα Β : Το υπόλοιπο Προαναχωρησιακό Κέντρο.

: Το υπόλοιπο Προαναχωρησιακό Κέντρο. Τμήμα Γ: Ολόκληρο το Κέντρο Φιλοξενίας.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Βαφεάδης εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την πρόοδο των εργασιών, η οποία ακολουθεί το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του Έργου και δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος για το γεγονός ότι, οι εργασίες που αφορούν το Τμήμα Α έχουν ολοκληρωθεί στις 20 Ιανουαρίου 2026.

Παράλληλα ενημερώθηκε ότι, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές, ώστε το Τμήμα Α να παραληφθεί από τον Εργοδότη και να παραδοθεί στον Τελικό Χρήστη (Αστυνομία / ΥΑΜ) εντός των προσεχών ημερών, με στόχο την άμεση έναρξη λειτουργίας του.

Επιπρόσθετα, ενημερώθηκε ότι οι εργασίες που αφορούν τα Τμήματα Β και Γ προχωρούν κανονικά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με αναμενόμενες ημερομηνίες παράδοσης την 30ή Απριλίου 2026 και την 7η Σεπτεμβρίου 2026, αντίστοιχα.

Η ολοκλήρωση του Έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία, αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του συστήματος υποδοχής, ασύλου και επιστροφών της χώρας.

Τέλος, ο Υπουργός τόνισε τη σημασία του Έργου ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της ικανότητας της Κύπρου να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις μεταναστευτικές πιέσεις, σημειώνοντας ότι η υλοποίηση έργων όπως η δημιουργία των δύο Κέντρων, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα που λαμβάνονται, «αποτελεί έμπρακτη και συνεχιζόμενη ένδειξη της κυβερνητικής δέσμευσης για ορθή και αποτελεσματικότερη διαχείριση στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης».