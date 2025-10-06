Το Κέντρο φιλοξενίας μεταναστών “Λίμνες” δεν αποτελεί φυλακή, θα είναι ανοικτή δομή και θα ελέγχεται σχολαστικά ποιος εισέρχεται και ποιος εξέρχεται, ενώ θα φρουρείται 24 ώρες το 24ωρο.

Τα πιο πάνω προκύπτουν από απάντηση του υπουργού Εσωτερικών σε ερώτηση του βουλευτή Λάρνακας κ. Πρόδρομου Αλαμπρίτη, ο οποίος με σχετικά ερωτήματα του εγείρει θέμα ανησυχίας από τη λειτουργία της νέας δομής φιλοξενίας μεταναστών.

Ο υπουργός αναφέρει επίσης πως το όλο έργο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα του 2026, ενώ μέρος του Προαναχωρησιακού Κέντρου της Αστυνομίας θα παραδοθεί εντός του 2025.

Ο κ. Ιωάννου ενημερώνει τον κ. Αλαμπρίτη, πως «το Κέντρο Φιλοξενίας Λίμνες θα λειτουργεί ως δομή ανοιχτού τύπου, καθώς, σύμφωνα με το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο, όσοι υποβάλλουν αίτηση για άσυλο δεν είναι κρατούμενοι». Το μοντέλο διαχείρισης της πρόσβασης προβλέπει αποκλειστική είσοδο και χρήση των εγκαταστάσεων από το προσωπικό και τους διαμένοντες, προσθέτει ο υπουργός.

Για τους διαμένοντες θα εκδίδονται ειδικές ταυτότητες Κέντρου, ενώ οι επισκέπτες θα καταγράφονται υποχρεωτικά στο βιβλίο επισκεπτών. Για το προσωπικό θα τηρούνται παρουσιολόγια.

Στην απάντηση του κ. Ιωάννου αναφέρεται επίσης, ως «το Κέντρο θα λειτουργεί με προκαθορισμένο ωράριο διέλευσης διαμενόντων από τις κύριες πύλες, όπου θα παρίσταται ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, όπως φύλακες ή λειτουργοί της Υπηρεσίας Ασύλου, οι οποίοι θα βρίσκονται στον χώρο του Κέντρου σε 24ωρη βάση, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη εποπτεία και ασφάλεια της δομής».

Τους πυλώνες ασφάλειας του Κέντρου θα ενισχύει και η λειτουργία του κλειστού Προαναχωρησιακού Κέντρου στον ίδιο χώρο, το οποίο θα στελεχώνεται από Αστυνομικούς, περιλαμβανομένων και στελεχών της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης.

Οι απαντήσεις του υπουργού στα διάφορα σκέλη της ερώτησης του κ. Αλαμπρίτη έχει ως ακολούθως:

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στη δομή είναι οι εξής:

(α) Γενική Διεύθυνση Κέντρου και Εξεταστικό Κέντρο από την Υπηρεσία Ασύλου, Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας.

(β) Υπηρεσίες ασφάλειας από την Αστυνομία και από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, υπό τη γενική ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

(γ) Υπηρεσίες υγείας (γιατρός και νοσηλευτές) μέσω Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

(δ) Κοινωνική Υπηρεσία, υπό τη γενική ευθύνη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

(ε) Υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών με τη δημιουργία στάσης λεωφορείου.

Τα προγράμματα κοινωνικής ένταξης που υπάρχουν είναι τα εξής:

(α) Στήριξη διαμενόντων (π.χ. όσων λαμβάνουν καθεστώς πρόσφυγα) για ένταξη στην κυπριακή κοινωνία, όπως βοήθεια στην εξεύρεση στέγης και εργασίας.

(β) Στήριξη παιδιών και γονέων σε ό,τι αφορά στην εγγραφή και φοίτηση παιδιών στα δημόσια σχολεία (νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο).

(γ) Συνεργασία με διεθνείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, κυρίως για υλοποίηση προγραμμάτων υγιούς απασχόλησης διαμενόντων, όπως εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, δραστηριότητες για παιδιά και άλλα.

Το Κέντρο Φιλοξενίας Λίμνες θα λειτουργεί ως δομή ανοιχτού τύπου, καθώς, σύμφωνα με το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο, όσοι υποβάλλουν αίτηση για άσυλο δεν είναι κρατούμενοι. Το μοντέλο διαχείρισης της πρόσβασης προβλέπει αποκλειστική είσοδο και χρήση των εγκαταστάσεων από το προσωπικό και τους διαμένοντες. Κατ’ εξαίρεση, επισκέπτες, όπως εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ ή άλλων συνεργαζόμενων φορέων, θα έχουν δυνατότητα εισόδου κατόπιν έγκρισης από τη Διεύθυνση του Κέντρου ή/και τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου. Για τους διαμένοντες θα εκδίδονται ειδικές ταυτότητες Κέντρου, ενώ οι επισκέπτες θα καταγράφονται υποχρεωτικά στο βιβλίο επισκεπτών. Για το προσωπικό θα τηρούνται παρουσιολόγια. Το Κέντρο θα λειτουργεί με προκαθορισμένο ωράριο διέλευσης διαμενόντων από τις κύριες πύλες, όπου θα παρίσταται ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, όπως φύλακες ή λειτουργοί της Υπηρεσίας Ασύλου, οι οποίοι θα βρίσκονται στον χώρο του Κέντρου σε 24ωρη βάση, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη εποπτεία και ασφάλεια της δομής.

Σημειώνεται ότι για θέματα ασφαλείας, πέραν της 24ωρης παρουσίας Αστυνομίας και Φυλάκων, το Κέντρο θα λειτουργεί στη βάση 3 βασικών πυλώνων, ήτοι:

(α) Εσωτερικοί Κανονισμοί Κέντρου, σύμφωνα με τον περί Προσφύγων Νόμο (Ν.6(Ι)/2000), άρθρο 9ΙΖ(1)(ε).

(β) Σχέδιο Εκτίμησης Κινδύνων (λ.χ. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας) και Σχέδιο Εκκένωσης, με καθοδήγηση από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και την Πολιτική Άμυνα.

(γ) Εφαρμογή του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου (Κεφ. 154) μέσω της Αστυνομίας του Κέντρου και του Περιφερειακού Αστυνομικού Σταθμού Κοφίνου.

Την ευθύνη εφαρμογής και ελέγχου τήρησης των πιο πάνω έχουν οι αρμόδιες αρχές που στελεχώνουν το Κέντρο, ήτοι η Υπηρεσία Ασύλου του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, η Αστυνομία και οι ιδιώτες φύλακες.

