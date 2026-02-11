Σε κατανάλωση λαχανικών και οσπρίων αντί κρέατος ενόψει της Τσικνοπέμπτης καλεί το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι ο εορτασμός της ημέρας δεν θα πρέπει να συνδέεται με τη σφαγή ζώων.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι η Τσικνοπέμπτη αποτελεί ημέρα που πολλοί συνδέουν με καπνό, κρέας και μια παράδοση που θεωρείται αυτονόητη. Ωστόσο, επισημαίνει ότι «δεν δεχόμαστε ότι η χαρά πρέπει να περνά μέσα από τη σφαγή αθώων πλασμάτων».

«Η κοινωνία προχωρά όταν εξελίσσεται η συνείδησή της – όχι όταν επαναλαμβάνει συνήθειες χωρίς σκέψη. Αντί για σώματα ζώων στις φουκούδες, επιλέγουμε ζωή, υγεία και ηθική. Λαχανικά, όσπρια, φυτικές γεύσεις — τροφή που θρέφει χωρίς να σκοτώνει. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι για να κάνουμε ένα μικρό βήμα μπροστά. Κάθε γεύμα χωρίς κρέας είναι μια πράξη που ωφελεί το σώμα, το περιβάλλον και τη συνείδησή μας», σημειώνει.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου καλεί όλους – ανεξαρτήτως συνηθειών ή επιλογών – «να δοκιμάσουμε έστω για μία ημέρα μια διαφορετική προσέγγιση, γιατί κάθε μεγάλη αλλαγή στην ιστορία ξεκίνησε με μια μικρή, προσωπική απόφαση».

ΚΥΠΕ