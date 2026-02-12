Της επιλογής του τραγουδιού «JALLA» για εκπροσώπηση της Κύπρου στη Γιουροβίζιον, υπεραμύνθηκε ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος. Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης, ανέφερε ότι αποτελεί πολιτική του ΡΙΚ να συμμετέχει σε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες, οι οποίες ενισχύουν την εξωστρέφεια. Συμπλήρωσε ότι υπάρχει εμπειρία 35 χρόνων. «Γνωρίζουμε καλύτερα ποιες είναι οι ανάγκες και τι θέλει το κοινό της Eurovision», είπε, τονίζοντας ότι η συμμετοχή της Κύπρου δεν θεωρήθηκε ποτέ περιθωριακή.

Στη συνέχεια εξήγησε πώς επιλέγονται το τραγούδι και ο καλλιτέχνης. «Επιλέγονται μέσα από μια διαδικασία με στόχο να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διαγωνισμού», ανέφερε.

Ο κ. Τσώκος σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια το ΡΙΚ έχει ως στρατηγικό εταίρο μία από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες της Ελλάδας. «Αν αρέσει το τραγούδι σε μια μερίδα του κοινού και σε κάποιους όχι, είναι μια υποκειμενική άποψη. Θεωρώ ότι είναι μια άκρως επαγγελματική δουλειά. Η Κύπρος θα εμφανιστεί με μια αξιοπρεπή παρουσία», πρόσθεσε.

Σχολίασε και την επιστολή που στάλθηκε από γνωστούς Κύπριους, απαντώντας ότι «οι μισοί από αυτούς, έδωσαν το πράσινο φως στον ζωγράφο Γιώργο Γαβριήλ για να εκφράζεται με τον τρόπο που εκφράζεται. Υπάρχει μια ασάφεια και ένας παραλογισμός», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για σχήμα οξύμωρο.

Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού, ανέφερε ότι «απευθυνόμαστε σε δισκογραφικές εταιρείες που γνωρίζουν την αγορά. Δεχόμαστε προτάσεις για την επιλογή καλλιτεχνών». Όπως είπε, η τελική επιλογή έγινε ανάμεσα σε 15 καλλιτέχνες. «Υπάρχει ειδική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν τέσσερα άτομα από τον χώρο της μουσικής και μία συνάδελφος από το ΡΙΚ».

Υπογράμμισε ότι κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως το ΡΙΚ προχωρεί με απευθείας ανάθεση. «Θεωρούμε ότι έτσι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι αν πηγαίναμε με μια ανοικτή διαδικασία επιλογής», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα εισηγηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο τη δημιουργία θεσμού κυπριακού τραγουδιού, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε Κύπριους καλλιτέχνες να αποδείξουν τις δυνατότητές τους. «Δεν θα αφορά τη Eurovision, γιατί αυτός ο θεσμός είναι κάτι διαφορετικό. Άλλες είναι οι απαιτήσεις και η δυναμική», διευκρίνισε.

Αναφερόμενος στο βίντεο κλιπ, είπε ότι «αποτυπώνει ένα κομμάτι της Κύπρου και θεωρούμε ότι πρέπει να προβληθεί, ώστε να γίνει πιο δελεαστική η συμμετοχή μας. Θέλαμε ένα βίντεο κλιπ που να προβάλλει την καλλιτέχνιδα και το τραγούδι».

Σε ό,τι αφορά το κόστος, εξήγησε ότι καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΡΙΚ. «Οι 50.000 ευρώ αφορούν τη συμμετοχή στη Eurovision, ενώ οι 120.000 ευρώ την παραγωγή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η δισκογραφική εταιρεία συνεισφέρει αντίστοιχο ποσό για την κάλυψη των αναγκών της διοργάνωσης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην αφαίρεση του πλάνου με τις «σούζες», σημειώνοντας ότι κακώς συμπεριλήφθηκε αρχικά.

Τέλος, τόνισε ότι η παρουσία του τραγουδιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί επιβράβευση της δουλειάς του ΡΙΚ. «Είναι σημάδι ότι θα πάμε πολύ καλά. Στοχεύουμε στα δυναμικά κοινά», κατέληξε.