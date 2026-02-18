Μέσα στο γιορτινό κλίμα του Λεμεσιανό Καρναβάλι, ο διαγωνισμός Έξυπνης Μάσκας που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 17/2 στην Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού χάρισε στο κοινό μοναδικές στιγμές γέλιου και δημιουργικότητας.

Οι καρναβαλιστές ξεχώρισαν με τις πρωτότυπες και ευρηματικές αμφιέσεις τους, αποδεικνύοντας πως το κέφι και η φαντασία είναι τα βασικά συστατικά του Λεμεσιανού Καρναβαλιού.

Με ευρηματικότητα, χιούμορ και αστείρευτο κέφι, οι καρναβαλιστές έκλεψαν τις εντυπώσεις, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια πανδαισία χρωμάτων και σατιρικών μηνυμάτων.

Οι βραβευμένες αμφιέσεις ξεχώρισαν για την πρωτοτυπία είναι η «Θεά της Ομορφιάς», το «Έπεσα σε Κόμμα» σκόρπισε γέλιο με την ευρηματική του σάτιρα, ενώ οι «Σπαγγοραμένες» και οι «Ραπτομηχανές Singer» απέδειξαν πως ακόμη και τα πιο καθημερινά στοιχεία μπορούν να μεταμορφωθούν σε εντυπωσιακές σατιρικές εμφανίσεις.

Ιδιαίτερη μνεία και επαίνους πήραν οι μεταμφιέσεις, «Πίννε κρασίν να σιης ζωήν» και «Το ψώνιο», που χάρισαν αυθεντικές στιγμές γέλιου και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.