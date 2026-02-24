Σε εξέλιξη βρίσκονται τα μέτρα θωράκισης των κτηνοτροφικών περιοχών του Δήμου Κουρίου, με τον Δήμαρχο, Παντελής Γεωργίου, να δηλώνει ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι ψεκασμοί οχημάτων και η κατασκευή λιμνών απολύμανσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείο Γεωργίας για τον αφθώδη πυρετό.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος προχωρά στην κατασκευή λιμνών απολύμανσης με στόχο να καλυφθούν και οι τέσσερις κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες: στο Κολόσσι, στην Ερήμη, στο Καντού και στην Επισκοπή. «Στόχος μας είναι να στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε τους κτηνοτρόφους της περιοχής», υπογράμμισε.

Αρχικά, η οδηγία προέβλεπε παρεμβάσεις μόνο στις κτηνοτροφικές περιοχές Κολοσσίου και Ερήμης. Ωστόσο, όπως εξήγησε ο κ. Γεωργίου, η δημοτική αρχή έκρινε ότι η ανάγκη είναι μεγαλύτερη και το αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία ευρύτερο, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η επέκταση των έργων και στις υπόλοιπες περιοχές.

Παράλληλα, έχει προχωρήσει η αποκοπή όλων των οδικών προσβάσεων στην περιοχή του Ακρωτηρίου, όπου υπάρχουν γηγενείς αγελάδες. «Πρέπει να διασφαλίσουμε αυτόν τον πλούτο», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι θα ακολουθήσει σύσκεψη στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων. «Η ευθύνη για τις απολυμάνσεις και τη διαφύλαξη των ζώων τους βαραίνει άμεσα τους ίδιους, όμως εμείς ως τοπική κοινωνία οφείλουμε να σταθούμε δίπλα τους», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο κλίμα που επικρατεί, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για έντονη αγωνία, ιδιαίτερα στις μεγάλες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στον τομέα. «Από τη μια μέρα στην άλλη η κατάσταση μπορεί να αλλάξει δραματικά. Το είδαμε και στο χθεσινό τραγικό περιστατικό, όπου η αγωνία ενός κτηνοτρόφου οδήγησε σε τραγικό αποτέλεσμα».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο εμβολιασμού, ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με λειτουργούς των κτηνιατρικών υπηρεσιών, οι οποίοι τον ενημέρωσαν πως προς το παρόν δεν υπάρχει σχετική πρόθεση. «Ζητήσαμε να ενημερωθούμε σε περίπτωση που αποφασιστεί προληπτικός εμβολιασμός, καθώς θεωρούμε ότι θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει με υπουργική απόφαση. Το θέμα θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί εντός της εβδομάδας», ανέφερε, εκφράζοντας την άποψη ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα δεδομένου ότι «είμαστε ένας μικρός τόπος, όπου η διασπορά του ιού μπορεί εύκολα να προκαλέσει σοβαρότατο πρόβλημα στην οικονομία και στην πρωτογενή παραγωγή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο στις μεγάλες μονάδες της περιοχής ο αριθμός των ζώων ξεπερνά τις 10.000–15.000.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην περίπτωση μεγάλης κτηνοτροφικής μονάδας στην Επισκοπή, όπου ο κτηνοτρόφος έχει αναλάβει το οικονομικό βάρος για την εφαρμογή των μέτρων. «Θέλω να εκφράσω δημόσια ένα ευχαριστώ για την προσπάθειά του. Έχουν επενδύσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ και εφάρμοσαν μέτρα ήδη από την Κυριακή το πρωί, ακόμη και πριν από τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας», κατέληξε.