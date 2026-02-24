Σε κλίμα έντονης φόρτισης, οργής και ανησυχίας συνέρχεται η κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, η οποία εξετάζει την τραγική κατάσταση που διαμορφώνεται στον κτηνοτροφικό τομέα μετά την εξάπλωση της νόσου του αφθώδη πυρετού από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές.

Σύσσωμα τα κοινοβουλευτικά κόμματα εξαπέλυσαν πυρά κατά των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για ολιγωρία, ενώ οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων έκαναν λόγο για πόλεμο» και οικονομικό αφανισμό.

Ο κτηνοτρόφος από την Ορόκλινη, Γιώργος Δημητρίου, μετέφερε την απόγνωση του κλάδου που δοκιμάζεται από την έξαρση του αφθώδους πυρετού.

Με λόγια που τσάκιζαν, ο κ. Δημητρίου περιέγραψε πώς οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής και μια επένδυση εκατομμυρίων έγιναν στάχτη μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα.

«Είδαμε το βιός μας να χάνεται. Είναι πολύ σκληρό», ανέφερε ο κ. Δημητρίου, σημειώνοντας ότι η μονάδα του, αποτελεί οικογενειακή παράδοση τρίτης γενιάς. Με τον έναν του γιο να είναι κτηνοτρόφος και τον άλλο κτηνίατρο, η οικογένεια επένδυσε πάνω από €1,3 εκατ. (με €505.000 από ίδια κεφάλαια και €350.000 δάνειο) για να δημιουργήσει μια πρότυπη μονάδα, η οποία τώρα βρίσκεται σε πλήρη αδράνεια. «Δεν έχουμε γάλα για να επιβιώσουμε. Οι τράπεζες νοιάζονται μόνο για τη διασφάλιση των δικών τους, ενώ εμείς παλεύουμε με εξωγενείς παράγοντες που μας διέλυσαν».

Ο κ. Δημητρίου εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ κατά του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλου Πίπη, κατηγορώντας τον για διαβολή. «Αντί να μας στείλουν ψυχολόγους για να διαχειριστούμε την καταστροφή, μας έστειλαν την Αστυνομία για καταθέσεις», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με πικρία: «Δεν είμαι υποχρεωμένος να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Μας ζήτησαν μέχρι και στολές για να κάνουν τη δουλειά τους οι υπάλληλοι του κτηνιατρείου».

Η οικογένεια ζητά άμεσα μέτρα, τονίζοντας πως οι αποζημιώσεις δεν πρέπει να είναι «για πασατέμπο».

Συγκεκριμένα, ζήτησε:

Πλήρη και δίκαιη αποζημίωση βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς.

Κάλυψη απώλειας εισοδήματος μέχρι την πλήρη επαναδραστηριοποίηση της μονάδας.

Διασφάλιση επιδοτήσεων με βάση το ζωικό κεφάλαιο που υπήρχε προ της κρίσης (19/02/2026).

Άδεια εισαγωγής ζώων από χώρες απαλλαγμένες από νόσους και επιδότηση μεταφοράς.

Επιδότηση τόκων για τα υφιστάμενα δάνεια.

Καταγραφή ζημιών σε καθημερινή βάση από την ημέρα της προσβολής.

Ο κτηνοτρόφος κατήγγειλε επίσης αλλαγές ημερομηνιών σε έγγραφα αποζημιώσεων και ασάφεια γύρω από τα έντυπα για βρουκέλλα, αντί για αφθώδη πυρετό, υπογραμμίζοντας πως η γραφειοκρατία πνίγει την ουσία της καταστροφής. «Διεκδικώ δίκαιη επιβολή αποζημιώσεων. Τίποτα λιγότερο», κατέληξε, ζητώντας από το κράτος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πριν η κυπριακή κτηνοτροφία οδηγηθεί σε οριστικό λουκέτο.

Πυρά από βουλευτές

Οι βουλευτές απαίτησαν άμεση οικονομική αποζημίωση, αναστολή δόσεων για τους πληγέντες και ένας αυστηρός υγειονομικός έλεγχος που θα ξεκινά από το κράτος και όχι από την καλή θέληση των ιδιωτών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιαννάκης Γαβριήλ, έθεσε το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων, διερωτώμενος τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε έγκαιρα. Τόνισε την ανάγκη για άμεσα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων που χάνουν το εισόδημά τους, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως για πολλούς η απώλεια του ζωικού κεφαλαίου ισοδυναμεί με το «να χάνουν τα παιδιά τους».

Οι βουλευτές εστίασαν στις ευθύνες του κράτους και στις «τρύπες» της Πράσινης Γραμμής

Ο Χαράλαμπος Πάζαρος υπογράμμισε ότι ενώ ο αφθώδης πυρετός θέριζε στα κατεχόμενα, οι απαραίτητοι έλεγχοι δεν γίνονταν λόγω έλλειψης προσωπικού. Προειδοποίησε για αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία και την παραγωγή χαλουμιού.

Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης έθεσε επιτακτικά το ερώτημα γιατί δεν υπήρξε προληπτικός εμβολιασμός και γιατί ο έλεγχος αφέθηκε σε ιδιώτες αντί για το κράτος. Κατήγγειλαν τη λήψη καταθέσεων από την Αστυνομία ως λάθος χειρισμό που στοχοποιεί τους πληγέντες.

Ο Χρίστος Ορφανίδης περιέγραψε τραγικές σκηνές με κτηνοτρόφους να κλαίνε για τις περιουσίες τους. Αποκάλυψε ότι η ασθένεια μεταδίδεται αερογενώς έως και 300 χλμ., απειλώντας ακόμα και τα αγρινά, ενώ σημείωσε πως υπήρχε ενημέρωση για την κατάσταση στα κατεχόμενα εδώ και δύο εβδομάδες χωρίς δράση.

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης ζήτησε να λογοδοτήσουν ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Αρχηγός Αστυνομίας για την κατάργηση των 300 οριοφυλάκων, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν εντοπίσει την παράνομη διακίνηση σανού.

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, εξέφρασε φόβους για τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από την ταφή 14.000 ζώων, ενώ ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Αντρέας Γρηγορίου επιβεβαίωσε πως η ταφή θα γίνει εντός των μονάδων.

Οι αγροτικές οργανώσεις περιέγραψαν μια κατάσταση πλήρους κατάρρευσης.

Ο Τάσος Γιαπάνης γενικός γραμματέας του Παναγροτικού ανέφερε οτι ο αγροτικός τομέας είναι σε πόλεμο. Κατήγγειλε ότι το βάρος πέφτει στους κτηνοτρόφους, ενώ ανέφερε θάνατο κτηνοτρόφου στη Δρομολαξιά και νοσηλείες άλλων κτηνοτρόφων λόγω του ακραίου στρες.

Ο Χρίστος Παπαπέτρου γενικός γραμματέας της ΠΕΚ ζήτησε οδικό χάρτη για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου και κλείσιμο των τρυπών στη νεκρή ζώνη.

Λάμπρος Αχιλλέως του Ευρωαγροτικού και Τάκης Χριστοδούλου της Νέας Αγροτικής επέκριναν τη μη λήψη μέτρων στα οδοφράγματα και κάλεσαν σε χαμηλούς τόνους για να μη στοχοποιούνται περιοχές.

Κραυγή απόγνωσης είχαμε από τον κτηνοτρόφο Σωτήρη Καδή, ο οποίος ζήτησε έρευνα για βυτιοφόρα που διακινούνται από μη ελεγχόμενες περιοχές. Κτηνοτρόφος από την Ορόκλινη, κατήγγειλε πως οι οδηγίες που έλαβε ήταν απλά «να χύσει το γάλα στην αποχέτευση», μένοντας χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη.