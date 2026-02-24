Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι δήμοι της επαρχίας Λεμεσού, μετά τις οδηγίες που δόθηκαν σχετικά με τα προληπτικά μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι Γερμασόγεια, Κούριο και Πολεμίδια έχουν ήδη λάβει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και προχωρούν άμεσα στην υλοποίηση μέτρων πρόληψης.

Μεταξύ άλλων, δρομολογείται η κατασκευή και τοποθέτηση αυτοματοποιημένων συστημάτων απολύμανσης για τα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης της νόσου.

Όπως ανέφερε στο philenews ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, οι εργασίες κατασκευής μπετόν για τις τάφρους στις τέσσερις περιοχές του δήμου είναι προς ολοκλήρωση, ενώ ο ίδιος βρίσκεται επι ποδός για να επιθεωρήσει την κατάσταση και να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή των μέτρων.

Σημείωσε ακόμη ότι, πέραν από τις τέσσερις περιοχές του δήμου Κουρίου, έχει αποκλειστεί από την πρώτη στιγμή και το λιβάδι Ακρωτηρίου.

Οι τοπικές αρχές απευθύνουν παράλληλα έκκληση προς τους κτηνοτρόφους και τους πολίτες για αυστηρή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.