Διαψεύδουν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες οι κτηνοτρόφοι της Ορόκλινης, για τα περί δειγματοληπτικών ελέγχων σε περιοχές που γειτνιάζουν λιγότερο από 3 χιλιόμετρα με τα κατεχόμενα, αμέσως μετά τον εντοπισμό του θετικού κρούσματος.

«Μετά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στα κατεχόμενα στις 12 Δεκεμβρίου και λόγω του ότι η κτηνοτροφική Ορόκλινης γειτνιάζει με το Πέργαμος και είναι λιγότερο από 3 χλμ, σας διαβεβαιώνω πως κανένας αρμόδιος δεν ήρθε για να πάρει δείγματα ή αιμοληψίες, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει αφθώδης πυρετός και στη δική μας κτηνοτροφική περιοχή. Συγκεκριμένα, η δική μου μονάδα απέχει από τη διαχωριστική γραμμή που επιτηρούν τα Ηνωμένα Έθνη 500-700 μέτρα. Αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μέχρι αυτή τη διαχωριστική που επιτηρούν τα Ηνωμένα Έθνη σας διαβεβαιώ πως κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί και δεν τοποθετήθηκαν κάποιοι χώροι για να απολυμαίνονται τα αυτοκίνητα», ανέφερε στη μεσημβρινή εκπομπή του omega, ο κτηνοτρόφος, Γιώργος Δημητρίου, στη μονάδα του οποίου εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα.

Από την πλευρά του ο βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Πασιουρτίδης δήλωσε πως είχε αναφερθεί χθες στη βουλή πως έγιναν δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε μονάδες που έχουν απόσταση κάτω από 3 χιλιόμετρα από τα κατεχόμενα, κάτι που είχαν διαψεύσει από την πρώτη στιγμή οι κτηνοτρόφοι της Ορόκλινης. «Εμείς ζητήσαμε γραπτώς, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να μας αποσταλούν οι ημερομηνίες και οι ώρες των δειγματοληψιών παγκύπρια σε όλες τις μονάδες κάτω των 3 χιλιομέτρων. Οπόταν εκείνος που λέει ψέματα θα φανεί στην πορεία», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του ο κ. Δημητρίου ανέφερε πως δεν έχουν αποσταλεί γραπτώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων στους κτηνοτρόφους, τα ζώα των οποίων βγήκαν θετικά στον αφθώδη πυρετό. «Θ’ αρχίσει θανάτωση των ζώων στον γείτονά μου και δεν έχουν σταλεί -ακούστε το αυτό- γραπτώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων. Επίσης, δεν έχουμε καμία ένδειξη για το πώς θα αποζημιωθούμε. Είναι τραγελαφικό να έχεις μπροστά σου την περιουσία τριών γενεών, η συνολική ζημιά μόνο στον δικό μου πληθυσμό είναι 1.5 εκατ. ευρώ και να μην έχω καμία άποψη για το τι πρέπει να συμβεί».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου πως είχε αναφερθεί από τον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών πως θα χρειαστούν 4 μήνες για την καταβολή αποζημιώσεων απάντησε: «Χρειάζεται πολιτική βούληση. Είναι πανεύκολο να δοθούν τα statement από τις τράπεζές μας, να δουν τις υποχρεώσεις που έχουμε και να ξεκινήσουν άμεσα να καταθέτουν ορισμένα χρήματα για να μπορέσουμε ν’ ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αυτό μπορεί να γίνει τάχιστα, φτάνει να υπάρχει πολιτική βούληση».

Ζήτησε στήριξη των κτηνοτρόφων ο Στεφάνου

Σε δηλώσεις του ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ ζήτησε από την Κυβέρνηση όπως στηρίξει αμέσως τους κτηνοτρόφους, σημειώνοντας πως διαπίστωσε «το μέγεθος της ανησυχίας και του πόνου, της οργής και της αγανάκτησης επειδή είναι πεπεισμένοι οι κτηνοτρόφοι ότι το αρμόδιο υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες έδειξαν τουλάχιστον ολιγωρία». Σημείωσε, ακόμη, πως οι κτηνοτρόφοι «είπαν και πολλά παραδείγματα, αλλά ήγειραν την ίδια ώρα και πολλά ερωτήματα στα οποία δεν τους απαντά κανένας αρμόδιος και υπεύθυνος. Το αρμόδιο υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να είναι σε συνεχή επαφή με τους κτηνοτρόφους και ειδικά τους παθόντες, για να τους δίνουν και απαντήσεις».

Ο κ. Στεφάνου υπέδειξε πως η αβεβαιότητα επιτείνει την ανησυχία, την αγανάκτηση και την οργή των κτηνοτρόφων. «Άρα καλώ την υπουργό Γεωργίας, το διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και άλλους να φροντίσουν να έχουν άμεση επαφή με τους κτηνοτρόφους και τους παθόντες για να έχουν συνεργασία, να ενημερώνουν και να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα», πρόσθεσε, τονίζοντας πως πρώτα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να υπάρξει περιορισμός της εξάπλωσης της ασθένειας και έπειτα να στηριχθούν οικονομικά οι κτηνοτρόφοι.