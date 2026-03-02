Πυρκαγιά ξέσπασε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στις 00:03, σε ξύλινη στέγη οικίας στον Άγιο Θεόδωρο, στην επαρχία Λάρνακας, θέτοντας σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της επαρχίας Λάρνακας, με τη φωτιά να τίθεται υπό έλεγχο στις 00:52. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, ζημιές υπέστη μέρος της ξύλινης στέγης της οικίας.

Οι ένοικοι αντιλήφθηκαν έγκαιρα τη φωτιά και εξήλθαν με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύσουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ελαττωματική κατασκευή της καπνοδόχου του τζακιού.