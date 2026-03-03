Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συγχαίρει τον Δήμο Λεμεσού για τη σημαντική του διάκριση, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις πρώτες ευρωπαϊκές πόλεις που διεκδικούν το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025, μαζί με το Ίνσμπρουκ της Αυστρίας και τη Ρίγα της Λετονίας.

Η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στην εκστρατεία συμμετείχαν συνολικά 2.771 πόλεις από 46 χώρες, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική παρουσία των κυπριακών πόλεων στις ευρωπαϊκές πολιτικές βιώσιμης κινητικότητας.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο μεταξύ 16 και 22 Σεπτεμβρίου, αποτελεί τη σημαντικότερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση σύγχρονων, ασφαλών και προσβάσιμων επιλογών μετακίνησης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών και τη δημιουργία πιο λειτουργικών και ανθρώπινων αστικών κέντρων. Σε εθνικό επίπεδο, η εκστρατεία συντονίζεται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το οποίο έχει την ευθύνη καθοδήγησης, υποστήριξης και επικύρωσης της συμμετοχής των Δήμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η συμμετοχή των κυπριακών πόλεων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την προώθηση βιώσιμων μεταφορών και τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης στις αστικές περιοχές.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, ο Δήμος Λεμεσού υλοποίησε 46 δράσεις σε συνεργασία με περισσότερους από 50 οργανισμούς και φορείς, προωθώντας το μήνυμα «Κινητικότητα για όλους» και ενθαρρύνοντας τους πολίτες να γνωρίσουν στην πράξη εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης στον αστικό χώρο.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η «Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο», βασικός πυλώνας της εκστρατείας, μέσω της οποίας αναδεικνύονται τα οφέλη μιας πόλης με μειωμένη χρήση ιδιωτικού οχήματος και ενισχυμένο ρόλο για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η δράση «LAOU LAOU Open Street» μετέτρεψε την οδό Αγκύρας και την πλατεία Κάστρου σε ζώνη χωρίς αυτοκίνητα, αποδίδοντας τον δημόσιο χώρο στους πολίτες και προσφέροντας μια βιωματική εμπειρία βιώσιμης κινητικότητας.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως Εθνικός Συντονιστής της EUROPEANMOBILITYWEEK στην Κύπρο, υλοποιεί από το 2018 σειρά στοχευμένων ενεργειών για την ενίσχυση της συμμετοχής των Δήμων, μεταξύ των οποίων η δημιουργία δικτύου συνεργασίας με τις τοπικές αρχές, η καθιέρωση εθνικών βραβείων κινητικότητας με απονομή από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η παροχή προωθητικού υλικού και η ανάπτυξη πρακτικού οδηγού συμμετοχής για τους Δήμους.

Η αυξανόμενη συμμετοχή των κυπριακών πόλεων τα τελευταία χρόνια και η ανάδειξη της Λεμεσού στην τελική ευρωπαϊκή τριάδα επιβεβαιώνουν τον ουσιαστικό ρόλο του εθνικού συντονισμού στην προώθηση σύγχρονων πολιτικών μετακίνησης με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξης Βαφεάδης εύχεται καλή επιτυχία στον Δήμο Λεμεσού ενόψει της τελετής απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 17 Μαρτίου 2026.

Η ευρωπαϊκή αυτή διάκριση επιβεβαιώνει ότι μέσα από τον συντονιστικό ρόλο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές οι κυπριακές πόλεις υιοθετούν πρακτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα και βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών. Το Υπουργείο συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τους Δήμους, ενισχύοντας τη μετάβαση προς ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο μέλλον μετακίνησης για όλους.