Αγωνία για εννέα 23χρονους από την Πάφο, οι οποίοι πήγαν για διακοπές στην Ταΐλάνδη μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής τους, και εγκλωβίστηκαν εκεί εξαιτίας του κλεισίματος του εναέριου χώρου και των αεροδρομίων των χωρών της Μέσης Ανατολής μετά το πόλεμο στο Ιράν. Την κατάσταση μελετά η Κυβέρνηση, εξετάζοντας τις πιθανές λύσεις για να επιστρέψουν στην Κύπρο.

Θέλοντας να συμβάλει στο τέλος του μαρτυρίου των παιδιών, ο κινεζικής καταγωγής δημοτικός σύμβουλος Πάφου, Αλέξανδρος Jiang, προσφέρει τις υπηρεσίες του προκειμένου να διευκολύνει την φυγή των παιδιών από την Ταΐλάνδη και την επιστροφή τους στην Κύπρο μέσω εναλλακτικών δρομολογίων.

Ο Κινέζος επιχειρηματίας μέσω του «Φ» προτείνει αν θέλουν οι εννέα φοιτητές και οι γονείς τους, να αναλάβει ο ίδιος την δωρεάν αεροπορική μεταφορά τους από την Ταΐλάνδη στη Σαγκάη της Κίνας και την δωρεάν διαμονή τους σε ξενοδοχείο με πλήρη διατροφή για τις μέρες που θα παραμείνουν εκεί, μέχρι να διευθετηθεί η αναχώρηση τους από την Κίνα για ευρωπαϊκό προορισμό μέσω του οποίου θα επιστρέψουν στην Κύπρο.

Ο Αλέξανδρος Jiang, ο οποίος αν και είναι πλέον μόνιμος κάτοικος Πάφου διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με την Κίνα όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, τόνισε ότι αν θέλουν τα παιδιά μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου, πέραν των εξόδων, τα διαδικαστικά για την ασφαλή μεταφορά τους στην Κίνα, από όπου θα μπορούν μέσω άλλων αεροπορικών διόδων να επιστρέψουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αντί μέσω αραβικών κρατών όπως αναχώρησαν.

Όπως ανέφερε ο κινεζικής καταγωγής δημοτικός σύμβουλος Πάφου, μίλησε σήμερα το πρωί και με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, ο οποίος του ανέφερε ότι η Κυβέρνηση μελετά το θέμα και τις πιθανές λύσεις που μπορούν να δοθούν.

Οι εννέα 23χρονοι από την Πάφο, εξακολουθούν να βρίσκονται σε στάση αναμονής και αγωνιώντας, αφού οι προσπάθειες των οικείων τους τις μέρες αυτές για τον επαναπατρισμό τους αποδείχθηκαν άκαρπες.