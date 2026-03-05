Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 4ης Μαρτίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 5ης Μαρτίου 2026 ανταποκρίθηκε σε 31 κλήσεις για βοήθεια, εκ των οποίων 21 αφορούσαν πυρκαγιές, 8 ειδικές εξυπηρετήσεις και 2 ψευδείς κλήσεις.

Στις 21:16 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε οικία στα Πάνω Πολεμίδια της επαρχίας Λεμεσού. Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη Λοχία Βασίλη Κρόκου με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 22:13.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπνοδωμάτιο της οικίας, του οποίου το περιεχόμενο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκαν επίσης μέρος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, έπιπλα και η βαφή της τοιχοποιίας της οικίας.

Οι ένοικοι αντιλήφθηκαν έγκαιρα την πυρκαγιά και εξήλθαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξει οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα σε καλώδιο επέκτασης (extension), το οποίο ήταν τοποθετημένο σε ρευματοδότη.