Αρχή στη συζήτηση επί νομοσχεδίου το οποίο απεγκλωβίζει τα αναπηρικά επιδόματα από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και αντιμετωπίζει χωρίς διακρίσεις τα άτομα με αναπηρίες έκανε την Τρίτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τη συζήτηση να συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα, οπότε και οι Βουλευτές θα αναμένουν απαντήσεις και τοποθετήσεις από την εκτελεστική εξουσία, όπως δήλωσε μετά τη συνεδρία ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς.

Στις δηλώσεις του ο κ. Καυκαλιάς ανέφερε ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι το αποτέλεσμα μιας σημαντικής προσπάθειας για εκσυγχρονισμό των κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρίες και αυτό αναγνωρίζεται.

Πρόσθεσε πως «είναι δεδομένο ότι λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι το νομοσχέδιο έχει κατατεθεί στη Βουλή πολύ αργοπορημένα λιγότερο από ένα μήνα πριν την τελευταία ολομέλεια της παρούσας σύνθεσης της Βουλής για νομοθετική εργασία, αλλά επίσης και τη συζήτηση που έχει γίνει σήμερα με τις πολλές παρατηρήσεις, ερωτήσεις και διαφωνίες, καθίσταται αντικειμενικά δύσκολη η προσπάθεια να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και να οδηγήσουμε το νομοσχέδιο στην ολομέλεια για ψήφιση πριν τις 2 Απριλίου».

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο κ. Καυκαλιάς, η προσπάθεια θα γίνει και συνεχίζουμε την εξέταση του νομοσχεδίου την επόμενη εβδομάδα αναμένοντας και τις απαντήσεις από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας αλλά και τις αντιδράσεις της σε σχέση με μια σειρά από εισηγήσεις που έχουν κατατεθεί για βελτίωση των νομοσχεδίων και ως εκ τούτου όλα θα κριθούν την επόμενη εβδομάδα.

Σημείωσε πως «δεν έχουμε δικαίωμα ως Επιτροπή Εργασίας και ως Βουλή να μην κάνουμε την δουλειά που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή να εξετάσουμε το νομοσχέδιο εις βάθος για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στην ολομέλεια του Σώματος να τοποθετηθεί», πριν την λήξη των εργασιών της ενόψει εκλογών.

Ο Βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ), Ανδρέας Αποστόλου, ανέφερε ότι «χαιρόμαστε γιατί έχουμε ενώπιόν μας ένα νομοσχέδιο το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζητούσαμε και το οποίο επιτέλους διαχωρίζει τα αναπηρικά επιδόματα από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και δίνει την προοπτική σε χιλιάδες συμπατριώτες μας με κινητικές αναπηρίες που σήμερα έπαιρναν μηδενική οικονομική στήριξη να ενταχθούν στα αναπηρικά επιδόματα».

Πρόσθεσε ότι «θέση μας είναι όπως ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, κινηθούμε άμεσα ώστε πριν από τη λήξη της παρούσας σύνθεσης της Βουλής, ψηφιστεί το νομοσχέδιο, εντάσσοντας εκατοντάδες συμπατριώτες μας στα αναπηρικά επιδόματα».

Ο κ. Αποστόλου είπε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου «πρέπει να συνοδευθεί και από σαφή πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης ότι στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2026 αλλά και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών θα υπάρχει περισσότερη αύξηση των κονδυλίων για τα άτομα με αναπηρίες έτσι ώστε να αυξηθούν και τα σχετικά επιδόματα».

Ανέφερε ότι τυχόν καθυστέρηση στην ψήφιση του νομοσχεδίου «θα έχει ως συνέπεια την επανέναρξη της συζήτησης τον Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς τον οποιονδήποτε ορίζοντα ψήφισής του τους επόμενους μήνες».

Ο κ. Αποστόλου είπε ότι «δεν είναι το νομοσχέδιο που μας ικανοποιεί πλήρως βελτιώνει, όμως, τη σημερινή κατάσταση και πάνω σε αυτό μπορούμε να κτίσουμε και να το βελτιώσουμε τους επόμενους μήνες και χρόνια για να πάρουμε την πατρίδα μας, όσον αφορά την στήριξη των ατόμων με αναπηρία, εκεί που θέλουμε».

Καταλήγοντας ανέφερε πως «δυστυχώς τα άτομα με αναπηρίες διαχρονικά ήταν για το κράτος μας ο τελευταίος τροχός της άμαξας κι αυτό καταδεικνύεται από όλες τις ευρωπαϊκές στατιστικές που συγκρίνουν το τί δίνει η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα άτομα με αναπηρίες και σε αυτό το πλαίσιο ζητούμε ακόμη πιο αυξημένους προϋπολογισμούς για τη στήριξη των ατόμων αυτών».

Σε δηλώσεις του, ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης (ΔΗΠΑ), Γιώργος Πενηνταέξ ανέφερε ότι η παράταξη θεωρεί το νομοσχέδιο μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη και το στηρίζει, καθώς κινείται προς την κατεύθυνση της άρσης σημαντικών διακρίσεων που υφίστανται μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες.

Πρόσθεσε ότι «η διάκριση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών αναπηρίας βρίσκεται σε αντίθεση με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, γι’ αυτό και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συμβάλλει ουσιαστικά στη διόρθωση στρεβλώσεων που υφίστανται εδώ και χρόνια».

Ο κ. Πενηνταέξ είπε ότι το νέο πλαίσιο καθιστά ορατές κατηγορίες συμπολιτών μας με «αόρατες» αναπηρίες, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν αναγνωρίζονταν επαρκώς από την πολιτεία, παρά το γεγονός ότι αποτελούν μέρος της κοινωνικής πραγματικότητας.

Σημείωσε ως ιδιαίτερα σημαντικό «το γεγονός ότι σχεδόν τεσσερισήμισι χιλιάδες άτομα που λαμβάνουν συντάξεις ανικανότητας και αναπηρίας και μέχρι σήμερα βρίσκονται εκτός κρατικής πρόνοιας, θα ενταχθούν πλέον στους νέους δικαιούχους του συστήματος στήριξης».

Επίσης, συνέχισε ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, «το νομοσχέδιο δίνει απαντήσεις σε μια βαθιά αγωνία πολλών οικογενειών, καθώς οι γονείς παιδιών με αναπηρίες θα μπορούν να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια ότι τα παιδιά τους δεν θα στερηθούν κρατικής στήριξης στο μέλλον λόγω εισοδηματικών κριτηρίων».

Ο κ. Πενηνταέξ ανέφερε ότι «προβλέπεται ότι τα παιδιά με αναπηρίες θα λαμβάνουν το πλήρες ποσό των 848 ευρώ, επιπρόσθετα της φροντίδας που τους παρέχεται, μέχρι και την ολοκλήρωση των σπουδών τους ενώ αναγνωρίζεται θεσμικά ο ρόλος των γονέων ή άλλων μελών της οικογένειας ως φροντιστών των ατόμων με αναπηρίες, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα των ίδιων των οικογενειών αλλά και των οργανωμένων φορέων».

Πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο δεν αποτελεί την τέλεια λύση, ωστόσο συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς η θέσπιση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των διακρίσεων μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες.

Ο κ. Πενηνταέξ σημείωσε ότι «η ΔΗΠΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της συζήτησης στην Επιτροπή, ώστε να εντοπιστούν και να διορθωθούν τυχόν προβλήματα ή στρεβλώσεις που ενδεχομένως να προκύψουν στη συνέχεια».

Δεν είναι τέλειο το νομοσχέδιο αλλά μονόδρομος η ψήφισή του, λέει η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Κυπριακής Οργάνωσης Συνδέσμων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), Θέμης Ανθοπούλου δήλωσε ότι «το εμβληματικό του νέου ενιαίου νομοθετήματος για άτομα με αναπηρίες έγκειται στο ότι αυτό απεγκλωβίζει από τα παράλογα εισοδηματικά κριτήρια του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, τις αναπηρικές παροχές που έρχονται για να καλύψουν το κόστος αναπηρίας των ατόμων».

Πρόσθεσε ότι δεν είναι το τέλειο νομοσχέδιο αλλά θα φέρει σε μία καλύτερη θέση από αυτή στην οποία βρίσκονται τα άτομα με αναπηρίες «για αυτό ως ΚΥΣΟΑ λέμε ότι για εκτελεστική και νομοθετική εξουσία αλλά και για αναπηρικό κίνημα, είναι μονόδρομος η ψήφισή του νομοσχεδίου το συντομότερο δυνατό γιατί υπάρχουν χιλιάδες άτομα που ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης λόγω της αναπηρίας τους, απότοκο του ισχύοντος πλαισίου κρατικής πρόνοιας».

Πιο υπεύθυνη στήριξη ζητά η ΟΠΑΚ από το κράτος

Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) Δημήτρης Λαμπριανίδης δήλωσε ότι «αν εξαιρέσουμε την ανακοίνωση για δημιουργία υπηρεσιών στήριξης ατόμων με αναπηρίες, τουλάχιστον για τα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, αυτή η νομοθεσία δεν προσφέρει καμία αύξηση στα επιδόματα που σήμερα λαμβάνουν και με τα οποία αγοράζουν υπηρεσίες για να καλύψουν το κόστος υπηρεσιών φροντίδας ή το κόστος αναπηρίας το οποίο αντιμετωπίζουν».

Πρόσθεσε ότι «αναμέναμε από το κράτος πολύ πιο υπεύθυνη στήριξη προς τα άτομα με αναπηρίες και αναβάθμιση του κράτους πρόνοιας και των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας ειδικά μετά από τρία χρόνια που τα πλεονάσματα έχουν ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ».

Όπως είπε ο κ. Λαμπριανίδης «τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να στηριχθούν περισσότερο συνολικά, διότι το κράτος μας, έχει κάνει πολύ λίγα τα τελευταία χρόνια και αυτό φαίνεται στις αξιολογήσεις από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και τη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

«Περιμένουμε έστω και την τελευταία στιγμή το κράτος να συμπεριφερθεί πιο υπεύθυνα προς τα άτομα με αναπηρίες γενικά», ανέφερε, τέλος ο Πρόεδρος της ΟΠΑΚ.

ΚΥΠΕ