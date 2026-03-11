Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου καταγγέλλουν μέσω ανακοίνωση τους, την «εξοργιστική και απαράδεκτη κατάσταση» έχει προκύψει με τη μεταφορά πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Κύπρο και την Ελλάδα. Όπως Όπως αναφέρουν, τουλάχιστον 50 Έλληνες και Κύπριοι πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι, λόγω της άρνησης αεροπορικών εταιρειών να τους μεταφέρουν μαζί με τα κατοικίδια ζώα τους.

Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου καταγγέλλουν δημόσια μια εξοργιστική και απαράδεκτη κατάσταση: τουλάχιστον 50 Έλληνες και Κύπριοι πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επειδή αεροπορικές εταιρείες αρνούνται να τους μεταφέρουν μαζί με τα κατοικίδια ζώα τους.

Την ώρα που άνθρωποι προσπαθούν να επιστρέψουν στις χώρες τους, ορισμένες εταιρείες επιδεικνύουν αδιαφορία, αναλγησία και πλήρη έλλειψη ανθρωπιάς, επιλέγοντας να κρύβονται πίσω από κανονισμούς και διαδικασίες. Με άλλα λόγια, ζητούν από τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα ζώα τους για να μπορέσουν να ταξιδέψουν.

Ας το ξεκαθαρίσουμε: αυτό δεν είναι απλώς ανήθικο — είναι ντροπιαστικό.

Τα ζώα δεν είναι αποσκευές, δεν είναι αντικείμενα, ούτε “φορτίο” που μπορεί κάποιος να αφήσει πίσω. Είναι μέλη της οικογένειας των ανθρώπων που τα φροντίζουν. Η απαίτηση να εγκαταλειφθούν αποτελεί ηθικό εκβιασμό και μια πρακτική που δεν έχει θέση σε μια κοινωνία που θέλει να αποκαλείται πολιτισμένη.

Το Πράσινο Κόμμα Κύπρου και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου καλούν τις εμπλεκόμενες αεροπορικές εταιρείες – των οποίων τα στοιχεία και τα ονόματα έχουμε ήδη στη διάθεσή μας – να δώσουν άμεσα λύση και να επιτρέψουν τη μεταφορά των πολιτών αυτών μαζί με τα ζώα τους με ασφάλεια προς τις χώρες τους.

Ταυτόχρονα καλούμε τις αρμόδιες αρχές, τις κυβερνήσεις και τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν άμεσα ώστε να τερματιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα προχωρήσει σε πλήρη δημόσια καταγγελία και αποκάλυψη των εταιρειών αυτών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η κοινωνία έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιες εταιρείες επιλέγουν να γυρίζουν την πλάτη στην ανθρωπιά και να εκβιάζουν ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα ζώα τους.

Η στάση αυτή δεν θα περάσει σιωπηλά. Τα ζώα είναι οικογένεια. Και την οικογένεια δεν την εγκαταλείπουμε.